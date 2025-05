Sara Reimondo logra la victoria absoluta en el Cerco

La asturiana Sara Reimondo cumplió los pronósticos y consiguió la victoria absoluta en la décima edición de la Carrera del Cerco de Zamora que se celebró este domingo sobre una distancia de 5.000 metros con una gran participación, no solo de atletas de todas las edades, sino también de andarines que salieron a la calle para colaborar con la Asociación de la Esclerosis Múltiple. Esta prueba se celebra con una compensación de 2 minutos y 20 segundos entre la salida de hombres y la de mujeres, y reunió a unos 900 participantes en el circuito con salida y llegada en la avenida de La Feria.

La zamoranas protagonizaron un destacado papel. / JLF

Reimondo partía como clara favorita para suceder en el trono de vencedoras femeninas en esta carrera de tiempos compensados, a su paisana, la también asturiana Beatriz Álvarez, que había sido la única mujer en llegar primera a la meta en las diez ediciones disputadas hasta el momento. Y no defraudó la fondista que atesora muy buenas marcas tanto en 10 kilómetros como en Media Maratón. Tomó la cabeza de la carrera ya desde los primeros metros y pasó por el primer kilómetro ya con más de medio minuto de ventaja respecto al resto de mujeres que en un principio corrían agrupadas en un grupo reducido del que pronto comenzó a destacarse también María López, otra corredora astur que entrena a las órdenes de Marcos Peón, un atleta muy vinculado por lazos familiares a Zamora. María López se convirtió en la gran sorpresa de la carrera porque defendió el segundo puesto absoluto hasta los 4.000 metros cuando se vio superada a duras penas por el vencedor de la pasada edición, Sergio Sotelo (At. La Bañeza) que consiguió al ventaja suficiente para entrar en la meta en la segunda posición, mientras María López completaba el podio y demostraba que, si regresa en la próxima edición, será una seria candidata a conseguir la victoria absoluta.

El podio de la clasificación compensada.

En cuanto a la clasificación masculina, no defraudó tampoco David Campo que mostró un buen momento de forma para afrontar la temporada en pista en medio fondo, o Moha Qarqour, todavía en edad junior (Sub 20) que venía de ganar la Carrera del Día de Castilla y León y el Cross de Otoño de Valorio, y que el año pasado ya había logrado colarse en el top 10 de esta carrera.

Sotelo encabezó a los hombres desde la salida.

Y además como primer veterano acabó, el triatleta Alfonso Martínez Ruiz que hizo ayer un paréntesis en las competiciones de duatlón en las que está centrado actualmente. En el resto de puestos destacados de la clasificación masculina estuvieron los zamoranos Roberto Llana, el triatleta Alejandro Montalvo; o el incombustible veterano Fernando Lorenzo que un año más cargo con el peso de la organización de la carrera que año a año crece en prestigio y en reconocimiento popular entre las que se celebran en nuestra provincia.

El junior David Campo fue el segundo zamorano.

El brillante nivel de las mujeres en esta edición de la única carrera con tiempo compensado para hombres y mujeres que se celebra en España, lo completó la toresana Lara de Castro (Zamora Corre) que no para de prodigarse y de sumar podios y victorias en carreras de todo tipo y esta vez fue tercera, por delante de otras zamoranas de primer nivel como puede ser María Díez Manzano, María Campo o Elena Barbero. Nerea Miguel, que prepara en Valladolid el 800 de cara a la temporada de verano, fue la primera sub 20 en la meta.

La jornada se completó con las pruebas de categorías inferiores en las que los tres clubes de cantera de la provincia -Benavente Atletismo, Vino de Toro Caja Rural y Atletismo Zamora- estuvieron representados con sus mejores corredores. Tanto en la salida como en la llegada y posterior entrega de trofeo participaron el diputado de Deportes, Juan del Canto; la diputada nacional, Elvira Velasco; en representación del Ayuntamiento de Zamora el concejal David Gago, y el presidente de la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple Andrés Campos Fernández.

Entre las participantes en la carrera estuvo además la directora general de Juventud de la Junta de Castilla y León, la zamorana Estela López, que ha dado el salto de asídua participante como senderista en este tipo de marchas populares, a animarse con la carrera con un resultado muy digno.

Por lo que respecta a las categorías inferiores, la Carrera del Cerco volvió a ser una de las que mayor participación registra en nuestra provincia. Los primeros en Cadetes fueron Gabriela Herrero (Vino Toro Caja Rural), Laura Maniega (Benavente At.), Beatriz Lucas y Carla Domínguez (Vino de Toro Caja Rural) y en chicos, Aaskash Mendez (At. Zamora), Adrián Bouzada (Benavente At.) y Raúl Rodríguez (Vino Toro). En Infantiles ganaron los benaventanos Carla González y Ángel Nistal. En Alevines los primeros fueron María Ganado (Benavente) y Pablo Nieto (At. Zamora); y en benjamines Celia Coca y Leo Enríquez (Vino de Toro Caja Rural). n