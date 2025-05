Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Soñar es gratis, vamos a intentar ganar los dos partidos"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, señalaba al término del encuentro que si bien a su equipo "le faltó un poco de definición" ante el Real Unión de Irún, "hay que estar satisfecho" con el rendimiento rojiblanco y pensar ahora, con la permanencia en el bolsillo, en "soñar, que es gratis" con el play-off.

"La verdad es que creo que al equipo le ha faltado un poquito de ritmo hoy, más continuidad a la hora de desplegar fútbol, pero hemos generado cuatro o cinco ocasiones claras de gol, muy claras, y al final hemos sufrido porque no matamos los partidos", analizó el madrileño, que continuó diciendo: nos ha faltado un poquito de definición, pero hay que estar satisfecho". "La gente está feliz, está contenta con su equipo y al final es solo importante, que nosotros tenemos una herramienta maravillosa que es el balón y un valor que hacer feliz a la gente desarrollando nuestro fútbol y haciendo las cosas bien. Y lo estamos haciendo", subrayó Sabas.

El técnico, además, señaló que bajo su punto de vista "a la afición se la ve muy contenta" y "ahora con el objetivo ya superado, matemáticamente, es tiempo de soñar". "Soñar es gratis, no nos cuesta dinero. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar ganar los dos partidos que restan y ver si el resto no puede hacer lo mismo", destacó.

Eso sí, a Sabas no se le escapa que las posibilidades, no son muchas. "Es una lástima no poder optar a una situación en la que dependas de tí mismo, tienes que depender de otros resultados y de otros campo. Pero bueno, yo creo que en relación al inicio de temporada, esto es maravilloso para mí. A final ha habido una trayectoria, a lo largo del año, en la que el equipo se ha sobrepuesto. El grupo jugaba bien a fútbol a principios de temporada, pero ese inicio nos ha condenado y no nos ha dejado estar ahora entre los mejores. Llegamos un mes tarde a la competición", razonó.

En cuanto al 1-0 y a forma de sufrir hasta el último minuto, Sabas fue muy claro: "el problema es de acierto". "No tenemos un banquillo para cerrar los partidos a nivel defensivo. Tenemos un equipo muy ofensivo, basta con ver los dos últimos cambios que son Álvaro y Dani. Dos jugadores ofensivos que al final entra y lo único que les puedes pedir es un poco de trabajo. Pero, a los jugadores de ataque, les cuesta tirar para atrás y al final lo que demandas de ellos es que metan intensidad de trabajo, no queda otra", aseguró.