Dura derrota del Atlético Benavente para abrir el play-off

El Atlético Benavente no empezó con buen pie el play off de ascenso a Plata tras encajar ayer un duro 7-4 que le pone la eliminatoria contra el Vilalba FS muy cuesta arriba. El equipo benaventano inició el partido con una gran intensidad y Jonás disfrutó de la primera ocasión en un disparo raso aunque el equipo gallego no daba tregua y también presionaba la portería de Sani Simón.

Y así los benaventanos tomaron la delantera a los cinco minutos de juego con el 0-1 que marcó Guancho y que obligó al equipo lucense a jugar con portero-jugador. Pero eran los benaventanos los que se mostraban más acertados y Guancho volvía a ver puerta para poner el 0-2 que encauzaba bastante la contienda para el Atlético.

Marcos Vara decidió pedir tiempo muerto a cinco minutos para el descanso, pero era el gallego Adrián el que recortaba distancias marcando el 1-2 en el lanzamiento de una falta que entró por la escuadra. Marcos Vara ordenó entonces jugar con cinco cuando ya solo faltaban tres minutos para el descanso, pero el Vilalba volvía a marcar a escasos segundos para el final de la primera parte estableciendo el 2-2.

Volvió al campo el Vilalba utilizando cinco jugadores de campo que provocaron tres paradas de Dani Simón, pero en el cuarto lanzamiento llegaba la primera ventaja para el equipo de la Terra Cha (3-2).

Opotó entonces el Atlético por volver al portero-jugador pero Jonas veía la tarjeta roja por interrumpir una jugada. No se vinieron abajo los benaventanos que restauraban la igualada en el marcador con el 3-3 obra de Aitor.

El Atlético Benavente vio pronto la sexta falta y en el consiguiente doble penalti volvía a ponerse por detrás con 4-3. Charli, que reaparecía tras su larga lesión, se colocó como portero jugador y los blanquiazules encajaban a puerta vacía el quinto gol.

Marcos Vara solicitó tiempo muerto con siete minutos todavía por delante, pero Vilalba marcaba el 6-3 acto seguido. Y con muy poco tiempo por delante, los benaventanos firmaban el 6-4 que dejaba muy abierto el partido de vuelta en La Rosaleda. Pero el encuentro no había terminado y a falta de dos segundos para el final, los gallegos volvían a ver portería para establecer el definitivo 7-4 que supone un serio lastre de cara a la resolución final de la eliminatoria el próximo domingo a las 13.30 horas en Benavente.n