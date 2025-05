El Zamora CF necesita ganar para seguir creyendo

El Zamora CF inicia mañana domingo la recta final de la temporada. Lo hará en casa ante un necesitado Real Unión de Irún que está en plena lucha por la permanencia en Primera RFEF, pero frente al que los rojiblancos deben sumar un triunfo que permita mantener opciones, por remotas que sean, de pelear por el play-off. En el vestuario lo tienen claro y así lo verbalizó Juan Sabas al asegurar que "mientras haya opciones hay que pelearlo". "Indudablemente está complicado porque cuando uno no depende únicamente de lo que pueda hacer, se te alejan un poco las situaciones", indicó el entrenador quien, no obstante, tiene claro que "son tres partidos los que restan y no van a ganar los tres todos los equipos. Nosotros vamos a intentar ganar este contra un rival que se juega la vida y tiene un buen equipo, una buena plantilla, con muy buenos jugadores de la categoría".

A juicio del técnico en esta ocasión les visita un plantel con muchas necesidades y "cuando te encuentras con equipos así es doblemente difícil. Nosotros vamos a seguir nuestra línea de juego y de ambición. Queremos ganar, queremos hacer las cosas bien en el Ruta, que la gente salga contenta, sobre todo con lo que los futbolistas se dejan en el campo, y luego se puede ganar, empatar o palmar".

Un posoble once del Zamora CF para este domingo / LOZ

En cuanto al planteamiento para este choque, es consciente que será el Irún el que tenga más presión y más prisas dada la situación en la clasificación y "nosotros no". "Nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, ser ambiciosos e intentar jugar en campo rival. No ha sido un gran visitante, es de los peores, y eso te dice que le cuesta mucho lejos de su terreno de juego. Vamos a intentar generarles, salir desde el primer minuto con ambición porque nosotros también nos jugamos muchísimas cosas y a partir de ahí que se vea un buen partido y que gane el que se lo merece". Para este encuentro, el madrileño cuenta con todos sus hombres disponibles y que están bien físicamente, salvo Juanan, que sigue con su lesión.