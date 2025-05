Saulo Hernández, del Caja Rural CB Zamora: "La temporada ha sido de sobresaliente"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señaló ayer al término del encuentro en Pumarín ante Alimerka Oviedo que los suyos merecían "un sobresaliente" por la temporada realizada, pese a no poder coronar el curso con una victoria. Un triunfo que, en su opinión, los asturianos "ganaron con todo merecimiento", pero que no resta valor a una campaña en la que "otros grandes equipos" no alcanzaron a encontrar la permanencia que sí lograron los zamoranos.

"Hay que felicitar a Oviedo, y no solo por esta victoria en un partido que creo que ganaron con total merecimiento", comenzó indicando el técnico zamorano, añadiendo: "también porque son un ejemplo de cómo un club humilde y llevado con sentido común puede encadenar muchos años buenos en una liga como esta que, esta temporada, ha sido tremendamente dura y con la permanencia muy cara". Palabras en las que resumió la sensación de un partido en el que los suyos "entraron 20 minutos tarde", pagando ese mal inicio en el marcador.

Pese a la derrota, Saulo quiso "agradecer a todos los jugadores de la plantilla" su esfuerzo durante la segunda parte del encuentro. "En ella se ha demostrado todo lo que hemos hecho durante el año, en un partido que poco importaba, han hecho gala de ese espíritu que buscábamos. Ellos entrenan, luchan, juegan, compiten y se comportan siempre de manera adecuada y, por todo ello, ha sido un privilegio compartir esta primera temporada en Primera FEB del Caja Rural CB Zamora con ellos. No se me ocurre un mejor grupo de jugadores para vivir esta aventura", aseguró, recalcando el éxito de su desempeño.

Para el entrenador, "tras conseguir la salvación en Tizona", el equipo ya se mereció "9 de unos hipotéticos 10 puntos" por su temporada, "pasase lo que pasase" en la recta final. "Creo que la temporada no se puede calificar de otra forma que de sobresaliente", opinó, explicando: "el equipo quería ir a por la matrícula de honor, a por el play-off, en las jornadas que restaban. Pero, no ha podido ser". Hernández afirmó que, pese a todo, la salvación es un éxito para "una ciudad tan pequeña y de pocos recursos como Zamora" en comparación con "otras ciudades, sin ir más lejos, Oviedo". "Necesitábamos que todo el mundo empujara y la respuesta de la sociedad zamorana, empresas privadas, público, medios de comunicación... ha sido increíble. Nos hemos sentido muy apoyados y ha sido todo un orgullo pasear el nombre de Zamora por España este año dentro de una de las mejores ligas del mundo del baloncesto", confesó.

Por otra parte, Saulo Hernández pidió "un poco de tiempo para disfrutar del éxito" al ser preguntado ya por la próxima temporada. "Todo el club se lo merece, al menos por una semana. Y, después, ya volveremos a pensar que habrá que intentar volver a juntar un grupo competitivo... pero, ahora, no quiero pensar en esa sensación del deporte en el que, tras un logro, se piensa inmediatamente en el siguiente paso sin disfrutar un momentito del éxito", comentó

Por último, Saulo Hernández también envió mucho ánimo a los tres conjuntos descendidos de la categoría, destacando lo difícil que es permanecer en Primera FEB pese a reunir buenos jugadores y contar con un buen proyecto. Palabras de apoyo que le llevaron, como era lógico, a fijar su vista en Valladolid, un club que "ha sido referencia en la comunidad" y para él durante toda la vida y que consumó ayer su descenso a Segunda FEB demostrando "el alto estándar competitivo de una competición que", según confesó, "jamás habría pensado que tenía este nivel".