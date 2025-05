Recoletas se gana con solvencia el billete a la "final four"

El Recoletas Zamora jugará su cuarta "final four" de la Liga Challenge tras conseguir este sábado una rotunda victoria (73-43) ante el Domusa Teknik guipuzcoano que ya traía tres puntos de desventaja del partido de ida, y muy poca oposición pudo hacer ayer ante un rival que jugó con una enorme seriedad y terminó ganándose con todos los merecimientos disputar un año más la fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español.

Todo estaba dispuesto para que el deporte zamorano viviera un gran día en el Ángel Nieto. Un amplio grupo de niñas de las categorías inferiores le hicieron el pasillo al equipo cuando saltaron a la cancha para calentar. Las jugadoras naranja aparecieron vistiendo camisetas negras con una inscripción de agradecimiento en serbio como homenaje a Adri Knecevic que anunció esta misma semana que colgará las botas al final de esta temporada. Y completaron el banquillo del Zamarat cuatro jugadoras de la cantera y Sara Hermosa, del filial.

Añadía emotividad al encuentro el volver a ver en el Ángel Nieto a dos exjugadoras del Zamarat inolvidables como son Juana Molina y la argentina Vicky Llorente.

El partido clave de la eliminatoria previa a la final four había sido el de Azkoitia donde las naranjas habían obtenido una renta de tres puntos, pero en la vuelta no valía otra cosa que no fuera salir a por la victoria.

No se le podía pedir otra cosa que concentración y cabeza fría a las zamoranas, y no defraudaron en los primeros minutos del partido en los que jugaron con las ideas claras y pronto firmaron un 10-4, mientras en el equipo vasco fallaban los intentos de buscar a su pívot Edwards que no era capaz de superar a nuestra Bea Sánchez.

Tuvieron que reaccionar las vascas buscando más el ataque exterio y gracias al acierto de Juanilla Molina y de la samoana Geraldynn Leaupepe se acercaron peligrogramente a 10-9.

No necesitó pedir tiempo muerto Ricardo Vasconcelos ya que las propias rotaciones hicieron que el Zamarat recuperase el acierto con una Amaya Scott muy eficaz bajo el tablero. Y el marcador se disparaba a 19-9, para cerrarse el primer cuarto con un esperanzador 19-11.

Se reanudó el encuentro con una gran aplicación defensiva de las zamoranas que obligaron a agotar la posesión en dos ocasiones a su rival. Ninguno de los dos rivales se mostraba fino en ataque hasta que Zoe Hernández acertó con un triple para poner el 24-13.

El encuentro entró en una tónica de equilibrio aunque las zamorana mantenían ventajas en torno a los diez puntos sin excesivos problemas porque las visitantes seguían bastante desacertadas en el lanzamiento.

Pero poco a poco, el poderío naranja se imba imponiendo y un triple de Sara Castro servía para subir un 31-17 que no hacía más que hacer adquirir confianza a las zamoranas. Además un nuevo triple de Bea Sánchez obligó al entrenador visitante a pedir su segundo tiempo muerto.

El Zamarat estaba jugando como todos habíamos querido que lo hiciera en el resto de la temporada cuando hubo partidos de todos los colores. Con 36-19, Vasconcelos pidió un tiempo muerto para darle oxígeno a sus jugadoras y volvió a sacar su equipo inicial para rematar la primera parte que se cerró con un nuevo esfuerzo defensivo y un parcial de 40-23.

No bajaron la guardia en defensa las zamoranas tras el paso por vestuarios y Domusa tampoco presentó ninguna «arma secreta» para buscar la remontada que estaba en 20 puntos. Ni siquiera un par de fallos zamoranos en la circulación del balón hicieron que el equipo vasco reaccionase.

Tres minutos sin anotar, y Sarah Polleros puso el 42-25 que pareció tranquilizar el juego del Zamarat. Y el partido continuó en clara franquicia para las zamoranas que no pasaban apuros para defender una más que suficiente ventaja en el marcador que les daba el billete para la «final four» del próximo fin de semana en Estepona. Un triple de Bratka fue la puntilla para poner el 45-25 que dejaba escasísimo margen de maniobra para el equipo de Azkoitia que tenía que pedir tiempo muerto en el minuto 27 con 24 puntos de desventaja más los tres que traía del partido de ida.

Bratka siguió metiendo triples, y Scott se reivindicaba mientras el Domusa no era capaz de llegar a los 30 puntos (54-27) y ya tocaba las merecidas vacaciones que tomará a partir de mañana.

De esta forma, el último cuarto fue un mero trámite en el que Domusa poco pudo hacer y el Zamarat tampoco forzó en exceso para que su ventaja siguiera incrementándose en el marcador. Eso sí, Vasconcelos dio entrada en la cancha a Adri Knecevic, que se encuentra lesionada, para que recibiera la ovación del público tras anunciar que éste iba a ser su último partido tras 18 años en el baloncesto español y tres en Zamora.