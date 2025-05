El histórico Tenerife desciende a Primera Federación

Sin saber lo que iba a pasar en El Molinón y La Romareda, pero asumiendo la realidad del Tenerife, Álvaro Cervera insistió en la intención de que el equipo «siga compitiendo» en los cuatro partidos que le quedan en esta temporada. «Tenemos que intentar abstraernos y hacer lo que debemos, que es jugar e intentar ganar», remarcó. El entrenador aseguró que «un golpe así –descenso– afecta» a un equipo que, en cualquier caso, intentará mantener el nivel de rendimiento colectivo. «Individualmente nos afectará, pero haremos lo posible para que no sea igual como grupo para, por lo menos, competir en el partido más cercano. Luego, más adelante, imagino que en el día a día se hablará de lo que pasará con los jugadores, si se quedan o se van, y eso será más difícil de controlar», reflexionó. De su parte, avanzó que se pondrá «a disposición del club» para dar preferencia en las alineaciones a determinados futbolistas, pero cuidando siempre la naturaleza de la competición. «Lo que haré será ponerme a disposición del club. Haré lo que crean oportuno», dijo refiriéndose a la posibilidad de que participen más los jugadores que sí cuentan para el próximo proyecto. «Si piensan que hay futbolistas que no van a seguir aquí, porque lo decide el club o porque ellos quieren dar otro paso, me pondré a sus órdenes. Pero también habrá que competir», advirtió Cervera, sobre todo pensando en las dos últimas jornadas, en las que se supone que sí habrá algo en juego por tener como rivales a equipos que luchan por subir, Real Oviedo y Almería.«No podemos desvirtuar la competición», recordó el entrenador. Cuestionado por la respuesta de la afición, solidaria en todo momento, opinó que «es algo que habría que analizar profundamente». «Jugamos por un club, por una Isla. Hemos defendido esta situación de la mejor manera que hemos podido y eso es lo que se nos está valorando», comentó sobre el apoyo del tinerfeñismo.