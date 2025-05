Una despedida honrosa

El CB Zamora cerró una meritoria temporada con una honrosa derrota en su visita al Alimerka Oviedo (72-65) en un partido en el que cedió demasiado terreno en la primera parte para llegar al descanso 16 puntos abajo en el marcador, y pese a que protagonizó una meritoria remontada en el segundo tiempo y llegó a igualar el marcador ya en la recta final, no pudo culminar su escalada y terminó cediendo por siete puntos de desventaja. El CBZ termina la Liga en el décimocuarto puesto, una vez finalizada la última jornada.

El Caja Rural CB Zamora Hanzlik viajaba hasta Oviedo para despedirse de la temporada con el objetivo más que cumplido. Sin temer la permanencia y sin tener opción para jugar los play-offs. Así mismo, el Alimerka Oviedo Baloncesto llegaba al encuentro con la misma situación. Los deberes hechos desde hace alguna jornada y con ganas de dar un último regalo a su afición. Al no jugarse nada, ninguno de los dos equipos, el partido se adelantaba al viernes a las 21:00 h.

El primer cuarto sería el más igualado de la primera parte. Aun así, el Zamora se vería por detrás en el electrónico durante los diez minutos. La igualdad en el marcador solo aguantaría tres minutos. A partir del 8-4, el conjunto local se distanciaría de manera clara. La clave del cuarto estaba siendo el gran acierto del Oviedo y el claro desacierto del conjunto zamorano. Les costaba mucho anotar. Sobre todo desde la línea de 6,75 metros. El primer cuatro terminaría con una ventaja local de diez puntos. Con un marcador de 24-14.

El segundo cuarto empezaría con una mala noticia para el Zamora. Uno de sus jugadores, concretamente Junior Saintel, se marchaba lesionado. Se había dañado el tobillo izquierdo. No podía ni apoyar el pie y era tal el dolor que no se quedó ni en el banquillo. Se fue directamente a los vestuarios con el servicio médico del conjunto zamorano. Este contratiempo no le iría bien a los de Saulo Hernández, ya que, la distancia en el marcador seguía distanciándose. La renta máxima en todo el partido fue de 33-14.

Durante los primeros cuatro minutos de cuarto, el Zamora no había anotado ningún punto. Por contra, el Oviedo había anotado 20 puntos en los últimos diez minutos. Esto era gracias al gran acierto de Nwake desde los tiros de dos. Otro dato que estaba dañando a los visitantes era que hasta el minuto 16´ de partido, no habían anotado ningún triple. Esta racha la rompió Walker con dos triples consecutivos.

Por otro lado, el partido estaba siendo tan cómodo para el Oviedo que realizó su segunda falta del segundo cuarto a falta de tres minutos. En los últimos momentos de la primera parte, Lobaco anotaría dos triples consecutivos que dejarían muy tocado al Zamora. Antes de que acabase el segundo cuarto, Lobaco lanzó desde el medio del campo y encestó la canasta. Este tiro no lo aceptarían los árbitros porque ya se había terminado el tiempo. Al descanso, el jugador con más puntos estaba siendo Lobaco con 10 puntos. El segundo cuarto terminaría 23-17.

Tras el descanso, el partido cambió de rumbo totalmente. El Zamora salió con ganas y con el objetivo de remontar el mal resultado cosechado en la primera parte. El Oviedo tan solo anotó ocho puntos en todo el cuarto y el conjunto visitantes recortó el marcador hasta una distancia de cinco puntos. El Zamora se iba acercando en el electrónico hasta el 53-40. Estaba realizando una muy buena defensa. Además, el conjunto local tenía la puntería mojada y no conseguía anotar ninguna canasta. Estaba totalmente descentrado del partido.

Mientras tanto, el Zamora iba recortando y se colocaba a ocho puntos. Bajando la línea psicológica de los diez puntos. Además, seguía mostrando una muy buena defensa. Los visitantes estaban combinando una defensa destacable con una ofensiva monumental. La mala racha del Oviedo la cortó Faure con un tiro de dos. Consecutivamente, realizó un tapón e hizo levantar el público del pabellón. Sin embargo, a falta de minuto y medio Walker haría un 2+1 y recortaría hasta los siete puntos. La distancia se iría recortando, ya que, Nikic anotaría de dos y pondría al Zamora a cinco puntos del Oviedo. Así terminaría el tercer cuarto, con un electrónico de 55-50 a favor de los locales. Unos diez minutos donde los locales se relajaron y solo anotaron ocho puntos. Mientras los zamoranos consiguieron 19 puntos y recortar la puntuación hasta tan solo cinco de diferencia.

El último cuarto empezaría con la máxima incertidumbre y tensión posible. Nada empezar el cuarto, Walker recortaba la distancia a dos puntos con un triple. Ponía el marcador en 55-53. Estaba siendo el mejor del conjunto zamorano. Por otro lado, seguía la sequía anotadora del Oviedo. Tan solo habían conseguido ocho puntos en doce minutos. La cosa se ponía todavía más seria cuando el Zamora empató el partido a 55. Lo hizo a través de la anotación de dos tiros libres transformados por Walker.

Con la igualdad en el marcador, el Oviedo rompió la mala racha y se puso otra vez por delante. Sin embargo, en la jugada siguiente, Walker, quien sino, anotaría un triple para poner por delante al Zamora por primera vez en todo el encuentro. El electrónico era de 57-58. Los jugadores visitantes, no se lo podía creer. La alegría les duró muy poco, ya que, en la siguiente posesión el Oviedo encestaría un triple. Se volvía a adelantar en el casillero. A partir de aquí, el conjunto asturiano volvió a espabilar, realizando una buena defensa. A continuación Nwake aumentó la distancia con dos puntos más.

La balanza había cambiado. Los locales anotaron quince puntos en cinco minutos. Una vez el Oviedo puso algo de tierra de por medio, el Zamora ya no pudo llegar. Solamente, pudo anotar un triple de las manos de Walker que alcanzó los 23 puntos. Los asturianos anotaría hasta los 72 puntos donde ahí finalizaría el partido. Un resultado de 72-65. El encuentro fue claramente del Oviedo donde solamente un mal tercer cuarto hizo poner emoción al partido. El mejor en el pabellón fue Walker con 23 puntos. Y por parte de los locales, fueron Nwake y Faure.La próxima temporada los locales jugarán en el Palacio de los Deportes de Oviedo.n