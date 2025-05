Los míticos Nacho Matador y Garban, ex del Zamora CF, cuelgan las botas

La historia del Zamora CF es extensa y cada año la plantilla correspondiente escribe una nueva página del "libro rojiblanco", incluso hay jugadores que se llevan capítulos enteros, aunque sí es cierto que hay otros que pasan de puntillas o desapercibidos. Hace unos días dos exfutbolistas del club del Duero coincidieron en anunciar su adiós al balompié después de muchos años de entrega: Nacho Matador y Sergio Sánchez "Garban".

El primero de ellos, el asturiano, estuvo dos años en el club, donde se ganó el cariño y afecto de la afición, que siempre recordará aquel gol de falta en el tiempo de añadido ante el Caudal de Mieres (19 de mayo de 2013), que evitó el descenso directo a Tercera División y permitió al Zamora salvarse posteriormente en la promoción. A sus 38 años, el asturiano cierra una extensa trayectoria con cinco últimos años en el Marino de Luanco, con quien este fin de semana lograba la permanencia, la mejor manera de poner el punto y final. "Me despido con muchos sentimientos encontrados. La verdad que siento muchas cosas: alegría, tristeza, felicidad... No sé ni lo que siento. Pero no hay mejor manera de acabar que certificando la permanencia del equipo", indicó el futbolista al término de la temporada.

Garban, tras marcar en el Ruta. / Emilio Fraile

Tampoco volverá a ponerse las botas para un encuentro oficial es Sergio Sánchez, conocido por todos como "Garban", delantero que estuvo primero en el Villaralbo y después dos temporadas en el Zamora CF, en este caso a las órdenes de David Movilla. Con Garban en sus filas, la plantilla vivió también grandes éxitos, con récords incluidos, y dos play-offs a la extinta Segunda División B. El primero de ellos el fallido ante Haro y Alcobendas, y el segundo, en plena pandemia por el COVID-19 que concluyó con el salto de categoría en la Nueva Balastera tras superar a la Segoviana por 2-1 con gol de Garban. Los mensajes de cariño hacia ambos se han multiplicado por redes sociales, incluidos de los aficionados zamoranos, que han querido recordar a dos jugadores que sí tienen un hueco en la historia reciente.