Adrijana Knezevic, jugadora del Recoletas Zamora, anuncia su retirada

Muy emocionada pero convencida de su decisión. Adrijana Knezevic, jugadora del Recoletas Zamora, ha anunciado este jueves su retirada obligada por los problemas físicos y es que ha sido el estado de su rodilla el que ha propiciado que este “adiós” se adelantara más de lo debido.

Ha sido ella misma, con la voz entre cortada, la que ha dado la noticia, afirmando que el de este sábado ante Domusa será su último partido como jugadora profesional. “No lloro por tristeza ni pena, sino porque son muchos años. Estoy preparada y feliz”, indicó la pupila de Ricardo Vasconcelos, que a su lado tampoco pudo reprimir las lágrimas escuchando a Adrijana. “Son muchos años en Zamora y ha sido una etapa maravillosa en mi vida”, expuso la jugadora que pone fin a una carrera muy fructífera en diversos clubes europeos y en los mejores de España, como el desaparecido Ros Casares o Perfumerías Avenida, entre otros.

A pesar de no estar bien físicamente, este sábado se abrochará las zapatillas y entrará en pista para despedirse, aunque sea solo unos instantes, y el objetivo es hacerlo con una victoria que abra la puerta de la “Final Four”, en la que ella no participará. La realidad es que la rodilla de Knezevic “no responde bien y no puedo jugar, así ojalá ganemos de mucho este sábado y pueda entrar para tocar balón”. “Este es un partido muy importante para mí y para Zamora. Por eso quería despedirme aquí, con la afición. Me gustaría hacerlo con el pabellón lleno y con victoria”, comentó para acto seguido dar las gracias a todos los que apoyan al club y al baloncesto femenino porque “no es fácil”. “Nosotros llevamos aquí tres años, pero a Zamora le quedan muchos más de éxitos”.

Una vez concluya el encuentro, para la serbia se iniciará una nueva etapa que todavía no tiene decidida, aunque sí parece evidente su deseo de seguir vinculada al basket y es posible que en la capital del Duero. “Me gustaría porque Zamora me gusta y la gente nos trata muy bien, pero ahora es pronto y está en segundo plano. Hay cosas más importantes, estoy pensando, pero no me agobio y cuando se termine la temporada hablaremos. Ahora vamos a concentrarnos en el objetivo conjunto que tenemos”.

El que ha sido su entrenador estos últimos años, Ricardo Vasconcelos, no escatimó en elogios y reiteró que seguirá relacionada con el baloncesto porque es algo que lleva en su ADN. "Es una alegría poder haber disfrutado de ella. Es una persona excepcional y y una profesional increíble".

Centrados en el duelo

Respecto al encuentro, la jugadora recordó que es muy importante y con una ventaja de 3, es como partir de la igualada. "No hay relajarse y salir con la misma energía que allí. Hay que parar a su jugadora clave, Juana Molina", como ya hicieron en la ida. "Tenemos que estar todas concentradas y en la misma página, si lo hacemos estaremos más cerca de la Fina Four". Respecto al rival que esperan, cree que será un encuentro similar. "Sabemos contra quien jugamos y lo que necesitamos mejorar, pequeños detalles, aunque acabamos bastante satisfechos", apuntó al tiempo que confesó que el staff está preparando diferentes aspectos para esta vuelta.

Por su parte, el entrenador insistió en que "tres puntos de ventaja no es nada y tenemos que salir a ganar, a defender muy bien. Hacer lo mismo que en la ida, parar a Juana y desgastarla, con un ritmo alto", indicó el luso quien no quiso valorar el hecho de que la Federación haya decidido que la Final Four sea en Estepona por segundo año consecutivo. "Tenemos que estar centrados en el partido que va a ser duro, aunque tenemos las posibilidades de sacarlo".

"Día naranja"

Dado lo importante del encuentro, y que es el último que el equipo jugará en el Ángel Nieto, desde la entidad se ha hecho un llamamiento a la afición para que llene las gradas. Así, los abonadas entrarán con su carné, como habitualmente, pero habrá acceso gratuito a todos aquellos que vistan de color naranja.