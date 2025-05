Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Esta ha sido una temporada que nunca olvidaré"

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este miércoles en rueda de prensa sentir "tristeza" por el final de la temporada que vivirá el viernes junto a sus compañeros en Oviedo, un encuentro que "será el último con este equipo" en el que confesó "haberlo pasado como nunca" y con el que ha disfrutado de una campaña "muy especial".

"Siento algo de pena, la verdad. Este es el último partido que vamos a jugar juntos y he disfrutado mucho con este equipo y estos compañeros", indicaba el capitán de un Caja Rural CB Zamora que destacaba "las ganas de querer hacerlo bien" del vestuario azulón de cara al partido de Oviedo, pese a que ya no haya nada en juego. "Queremos dar nuestro mejor nivel para poner un final digno al trabajo que hemos hecho durante los últimos ocho o nueve meses", aseguró.

De esa labor habló en profundidad el jugador británico, destacando haber vivido "algo muy especial" a lo largo de su cuarta temporada en Zamora. "Para nosotros, este año ha supuesto un gran desafío. A jugadores, al club, a todos... ha sido un año con un nivel de exigencia mucho mayor a los anteriores y eso es algo muy especial", razonó Round, apostillando: "hemos llevado el nombre de Zamora al Wizink Center, al Coliseo de Burgos... a sitios y lugares donde hay grandes jugadores, donde han jugado auténticas estrellas y frente a grandes equipos. Ha sido realmente único y creo que recordaré esta temporada durante toda mi vida".

En ese sentido, y comparando el camino respecto a años pasados, Round aseguró que "una vez más el equipo dio el máximo de sí". "El equipo, en mi opinión, ha sacado su máximo potencial. Seremos mejores o peores jugadores, pero todos alcanzamos el nivel que podíamos alcanzar y eso hizo que se lograra el objetivo", apuntó, dejando en el aire su continuidad en Zamora. "Ahora mismo no hay una respuesta fija a esa pregunta, no puedo responder si estaré aquí o no el próximo curso. Lo que sí puedo decir es que estoy muy contento en Zamora, que he estado muy contento aquí durante los últimos cuatro años y que sería un privilegio seguir aquí un año más. Y, en caso de que no sea así, me llevaré muchos buenos momentos con muchas buenas personas de mi paso por la ciudad y el club", indicó.

Quizá por esa incógnita, al capitán del Caja Rural CB Zamora se le dibujó una sonrisa cuando se le preguntó por la despedida ofrecida al equipo en el último partido del Ángel Nieto. "Fue algo realmente único y muy emotivo. Poder ver, en ese momento, todo el pabellón lleno y darte cuenta de toda la gente que está detrás del equipo, de nosotros, que nos ha apoyado... eso me hizo sentir muy agradecido y feliz", confesó.