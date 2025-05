El Recoletas no puede bajar la guardia ante el partido de vuelta

El Recoletas Zamora tendrá que seguir trabajando duro para conseguir la clasificación para la fase de ascenso por cuarto año consecutivo tras el partido de ida del play off que disputó el pasado sábado con un salto de tres puntos a favor (59-62) que no le deja ningún margen de confianza de cara al partido de vuelta del próximo sábado en el Ángel Nieto (19.00 horas). El Domusa Teknik ISB rompió ante el Recoletas su buena racha de los últimos seis partidos, pero aún tiene opciones de clasificarse para la final four cuya sede se desconoce todavía.

Esta eliminatoria continúa en el aire tras el partido de ida, como también lo están las de Estepona-Paterna y Unicaja-Vega Lagunera que se saldaron con resultados ajustados aunque con ligera ventaja para los equipos que jugarán en casa este sábado, y tan sólo el Azul Marino parece tener claramente asegurada su clasificación para la final four tras el (68-54) con que terminó el partido de Palma de Mallorca.

Estepona arrancó un positivo (73-82), con nueve puntos de renta, de su visita a Paterna que deja a las malagueñas bastante encarrilada la eliminatoria. Algo más abierto se presenta el cruce entre Vega Lagunera y Unicaja que se saldó con 59-54 en San Cristóbal de La Laguna, aunque Unicaja se está mostrando como un equipo muy fiable en esta recta final de la temporada aunque hay que recordar que los partidos de Liga entre ambos rivales se saldaron con sendos marcadores igualadísimos (75-73 en Mijas y 53-51 en la segunda vuelta) por lo que el pase a la final four sigue estando en el aire.

Azul Marino

Por su parte, Azulmarino viajará muy motivado a Melilla tras un partido en el que debutó en el banquillo Alberto Antuña tras sustituir a Pepe Vázquez, que se saldó a favor del equipo balear gracias "a la solidaridad, la tranquilidad en la elaboración de los ataques y la superioridad en el rebote", según indica el club en su página web. María España Almendro se marchó hasta los 22 puntos. Gedna Capel con 12 puntos, 9 rebotes y 27 créditos de valoración fue la jugadora más preponderante del compromiso. El Azulmarino se adjudicó 15 rebotes más que su rival, 40-25, y promedió un 36% de acierto en el triple. n