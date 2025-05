Félix Mojón, del Balonmano Zamora: "Es el grupo de ascenso más difícil de todos"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, aseguró tras conocer el resultado del sorteo que a los suyos les tocó «el grupo más difícil de todos», pero se mostró contento «por el orden de juego» que estableció la ruta hacia División de Honor Plata que debe seguir su equipo.

El gallego, que sin pelos en la lengua calificó el sorteo de «chapuza», destacó que el acto "no estuvo a la altura de una federación con una selección puntera a nivel mundial y tantos éxitos a sus espaldas", apuntando también que "si se quiere dotar de más peso e importancia a estas categorías, el sorteo debería haberse adecuado a ese mensaje".

Pese a todo, y lógicamente molesto por la incertidumbre vivida durante el mismo con su equipo al ser trasladado del Grupo II al Grupo III en su desarrollo, Félix Mojón se centró en el desenlace de la jornada.

"Sin duda, es el más difícil. No me disgusta el grupo, pero son todos rivales complicados", afirmó Mojón, analizando: "el segundo clasificado que nos acompaña en el grupo es de los más potentes, con un presupuesto alto y dos extranjeros de altísimo nivel; y los dos primeros son equipos muy buenos equipos. Córdoba, que se llevó la liga de calle y tendrá el factor cancha a su favor; y Sant Cugat, un campeón que tiene gran velocidad y mucho uno contra uno".

Pese a ese desenlace, Mojón fue capaz de sacar algo positivo del sorteo, el orden de enfrentamientos. «Creo que, al anfitrión, de poder meterle mano tiene que ser en el primer día, aprovechando sus posibles nervios; y, la exigencia física que puede demandar el campeón catalán me parece mejor para el último día, en el que ya sabes qué opciones tienes», comentó, para detallar a continuación que no se sorprendió demasiado al ver que Zamora no era elegida como sede.

"Sabíamos que iba a ser difícil ser elegidos como anfitriones de la fase porque competíamos con grandes ciudades y grandes equipos, con clubes con presupuestos altos y eso lo hacía complicado. Para nosotros, acoger la fase era ese premio extra y no ha podido ser", subrayó.