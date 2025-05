El sueño del Zamora CF y su afición pasa por Carballino

La afición del Zamora CF se divide en estos momentos entre los que siguen soñando con la opción del play-off a Segunda División y los que "se conforman" con certificar cuanto antes una permanencia en Primera RFEF que a día de hoy no es matemática, aunque sí se puede dar por hecha desde hace varias semanas. Para cumplir con ambos objetivos, zanjar la salvación y prolongar el sueño, es imprescindible lograr esta tarde un +3 ante el Arenteiro, plantel que ahora mismo tiene dos puntos menos que los zamoranos y al que se ganó con relativa comodidad en la ida. Ahora, ambos planteles, que también coincidieron en Segunda RFEF, se ven las caras de nuevo con el mismo reto por delante, por lo que se espera un choque igualado e intenso en el estadio municipal de Espiñedo que puede marcar el futuro.

Ante esta jornada, Juan Sabas, que ayer admitía su deseo de continuar en Zamora el próximo curso (tiene contrato en vigor) ya que se encuentra muy a gusto en la ciudad y club, aseguró que no hace cábalas sobre las victorias necesarias para asaltar la fase ya que "si no ganas este, no vale de nada". "Vamos a ir a por este partido con la máxima intensidad y las máximas ganas. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno que ha estado todo el año especulando con meterse arriba, tiene buenos jugadores y además es un campo muy complicado", apuntó el míster respecto a los orensanos que han encajado muy pocas derrotas en feudo propio.

Sobre los gallegos, puso en valor también que tienen jugadores arriba con gol y con mucha movilidad, rápidos y buenos en uno contra uno y técnicamente, por lo que "hay que defender muy fuerte y nosotros seguir con nuestra personalidad", en un encuentro en el que la única baja confirmada es la de Juanan.

POsible once inicial del Zamora CF / LOZ

No obstante, y como es habitual, no se esperan demasiados cambios en el once inicial del madrileño que, con Fermín Sobrón en portería y Campabadal y Sergio Nieto en los laterales, podría modificar la pareja de centrales y dar paso a Carlos Gutiérrez junto a José Carlos; Clavería y Carlos Ramos repetirían como dueños del centro del campo, apoyados por Rufo y Tresaco en los extremos, para acabar con Kike Márquez y Pito Camacho como líderes del ataque. Se reservaría así Sabas oxígeno en el banquillo para afrontar con garantías la recta final del encuentro que en muchos casos (la última el pasado domingo) les ha costado puntos.