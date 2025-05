Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Si el sueño del play-off no se consigue este año, será al siguiente"

Juan Sabas fue muy sincero al término del encuentro y admitió que el sueño del play-off a Segunda A se pone "difícil y complicado" tras este nuevo empate. El madrileño recordó, no obstante, que estar en la fase no era el objetivo del club, que sí está conseguido (la permanencia) y apuntó que si ese reto del play-off no se logra este año "se conseguirá el que viene". "Si queríamos estar cerca de los puestos de arriba y no nos valía el empate. El domingo pasado fue un golpe duro a nivel emocional, y nos obligaba a ganar prácticamente todo y esperar que otros pincharan y esa es la rabia del fútbol, cuando no depende de ti". En cuanto al partido, habló el técnico del estado del terreno de juego, comentando que "cuando se pone un campo así, perjudica al espectáculo del fútbol y no merece la pena pagar una entrada si el balón no rueda". "La primera parte la ha condicionado el clima, y en un error defensivo se han puesto por delante y se ha puesto el partido muy complicado. Luego, en la segunda mitad, se ha secado y se podía jugar más, hemos intentado llevar la iniciativa, y hemos tenido la suerte de empatar". A partir de ahí recordó Sabas, era el momento de "asumir riesgos" y más en los últimos compases en superioridad. "Había que intentarlo por todos los medios y tratar de ir a por el partido, pero quedaba poco tiempo. Nos ha faltado frescura en ataque, chispa", confesó el madrileño que estaba visiblemente afectado.

Además, en su intervención admitió que lo intentaron con dos delanteros (Roni y Pito) y luego metiendo más frescura y oxígeno en la recta final pero no fue posible este segundo gol. No obstante, habrá que esperar cómo acaba la jornada para ver en qué situación queda la tabla.