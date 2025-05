Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Estoy muy contento aquí"

Aunque todavía no ha acabado la competición, y queda la ilusión por alcanzar el play-off y sellar matemáticamente la permanencia, ya se empieza a hablar de renovaciones en el seno del clunb rojiblanco, y una es la del entrenador, Juan Sabas, que tiene un año más de contrato e intención, si en la entidad están de acuerdo, de cumplirlo.

El entrenador del Zamora CF aseguró estar muy feliz en la capital del Duero, donde está disfrutando, aunque es consciente de que “nos tendremos que sentar, hablar y sopesar los pros y los contras”. “A mí sí me gustaría seguir porque me gusta Zamora, estoy contento, estoy feliz. Ha sido un año muy bonito, de empezar con mucho sufrimiento y pensar que tenía que hacer las maletas y volver para Madrid. Pero al final lo hemos sacado adelante entre todos y creo que está siendo un año muy bonito. Cuando uno está contento, está feliz y está acomodado bien en una ciudad, ¿por qué cambiar?”, indicó.

Respecto a las continuidades de jugadores de la plantilla, no quiso entrar en detalles e incidió en que “es un tema de club, dirección deportiva y yo ahí puedo, como entrenador, en el mercado de verano o invierno hacer peticiones de algún futbolista que sé que le voy a sacar un rendimiento bárbaro y me puedo equivocar también, indudablemente. A partir de ahí, yo creo que eso lo hacen todos los clubes”.

Así, Juan Sabas quiere centrarse en el partido de este sábado ante Arenteiro, insistiendo en que prefiere no hacer cuentas ya que “si no ganas este, no vale de nada”. “Vamos a ir a por este partido con la máxima intensidad, las máximas ganas. Nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno que ha estado todo el año especulando con meterse arriba, tiene buenos jugadores y además es un campo muy complicado”, apuntó el míster respecto a su próximo rival.

Sobre los gallegos, destacó que tienen jugadores arriba con gol y con mucha movilidad, rápidos y buenos en uno contra uno y buenos técnicamente, entonces “hay que defender muy fuerte y nosotros seguir con nuestra personalidad”, en un encuentro en el que la única baja confirmada es la de Juanan.