El zamorano Javier Vaquero, en el top25 tras la primera etapa en la Titan Desert de Marruecos

El zamorano Javier Vaquero, que compite junto con el valenciano Óscar Perales en la Titan Desert de Marruecos, se mostró muy satisfecho tras la disputa de la primera etapa en la que quedaron en el puesto vigésimo quinto. El dúo hizo 90 kilómetros, con momentos de gran dureza por las dunas que se encontraron en el recorrido. Sin embargo, la climatología acompañó y les permitió acabar en el top25. “Estoy contentísimo. El trabajo que hemos hecho ha dado resultado, pero nos quedan etapas para igualar o superar esto”, indicó el deportista, natural de Gallegos del Río.

Javier Vaquero, de 50 años, posee ya una amplia experiencia en competiciones de invidentes, con medallas en los campeonatos de España de pista y carretera, y también en la Copa del Mundo. Para esta prueba contará con el apoyo de la Diputación de Zamora, Moralejo Selección y Quesos Pago Los Vivales.

PRIMER LÍDER

Mientras, Fran Herrero (Carbonero El Mayor, Segovia, 34 años) desbordó emoción como primer líder de la Skoda Titan Desert de Marruecos, ya que pudo dedicar después de muchos intentos la victoria a su hijo Marco, de 15 meses, destinatario de una alegría que se ganó al imponerse a Luis León Sánchez en la meta de Merzouga.

Herrero, quien comenzó a montar en bicicleta a los 26 años después de abandonar la profesión de recortador de toros, dio rienda suelta a sus emociones junto a las dunas de Erg Chebbi.

"Es una victoria muy importante para mí, ya que la tenía grabada. Quería dedicarle una victoria de Marruecos a mi hijo desde que nació el año pasado, llevaba su foto en el cuadro de la bici y quería ganar una etapa para dedicársela", empezó explicando en meta.

"Este año no he puesto su foto porque llegué a sentir impotencia al no poder ganar. Ahora tengo el mensaje preparado para mandárselo, así que de aquí ya me voy a ir súper tranquilo pase lo que pase. El objetivo de ganar una etapa lo he conseguido", detalló.

La clave del triunfo de Fran Herrero fue pasar las dunas mejor que todos sus rivales, y más tarde aguantar las acometidas de Andrey Amador y Luis León Sánchez, los favoritos de la general.

"Salí de las dunas con 1 minuto sobre Andrey Amador. Ese era mi punto fuerte y debía aprovechar. Luego Andrey me pasó de una forma brutal, sorprendente, con una técnica alucinante".

Según el segoviano, "Andrey, como Luis León, va en moto, mueve muchos vatios, y me costaba trabajo relevarle. Él pensaba que estaba haciendo el "zorro", y le tuve que decir que, de verdad, no podía. Una vez que Andrey se quedó atrás, me alcanzó Luisle y ya llegamos juntos a meta"., explicó

Una victoria para aliviar algún sinsabor, como aquella edición de 2022 cuando Herrero perdió la Titan en el último kilómetro de la última etapa ante el suizo Looser.