Así fue la jornada para las categorías inferiores del Balonmano Zamora: Llega la Copa de Castilla y León

La cantera del Balonmano Zamoraafrontó el pasado fin de semana el inicio de la Copa de Castilla y León, una competición cuyas primeras jornadas arrojaron suerte dispar a los equipos pistacho.

El BM Zamora Infantil masculino "B" abrió su participación con una clara victoria por 37-24 ante BM Arroyo en un partido en el que, pese a ganar, los locales acusaron la falta de actividad del parón por la Semana Santa y se mostraron imprecisos tanto en el pase como en el lanzamiento. Un obstáculo que superó remontando un primer parcial de 4-9 en contra ajustando su labor defensiva y creciendo desde atrás para recuperar sensaciones.

Por su parte, el BM Zamora infantil masculino "C" no tuvo suerte en su estreno y cayó derrotado ante un Gerardo de la Calle Villa de Aranda "B" que fue mucho más eficaz en los momentos determinantes del duelo. El 9-19 final no reflejó la igualdad del choque durante los primeros veinte minutos de juego, así como el buen hacer de un equipo pistacho que pagó caro sus nervios y las pérdidas de balón que dieron goles fáciles a su rival. Una derrota que no pudo compensar en su segundo partido, donde perdió su billete a la siguiente ronda al caer por un contundente 25-8 ante el BM Delicias. Los zamoranos intentaron con buena actitud y juego hacer frente al equipo vallisoletano, pero la diferencia tanto a nivel físico como a nivel técnico-táctico existente entre ambos conjuntos resultó insalvable para los locales, bien arropados en la grada.

En cuanto al tercer equipo en liza de los "Guerreros de Viriato", el BM Zamora cadete masculino se adaptó al formato de encuentros abreviados de la Copa consiguiendo superar en el último instante a BM San Agustín (28-27) en un partido que cerró con buenas sensaciones. Un choque igualado que decantó a su favor apostando en la última jugada por una defensa con avanzado que provocó un robo de balón y una contra pistacho que premió el esfuerzo de los locales en un encuentro vibrante de principio a fin. Una victoria que refrendó, posteriormente, en su duelo frente a Ademar de León "B"; choque que culminó con 17-17 en el marcador. Los pistacho, que golearon por dos veces al cuadro leonés en liga, pagaron cara su relajación ante un cuadro leonés que gozó de posibilidades hasta el final de partido. Un desenlace en el que, de nuevo, los locales apelaron a su defensa para entrar en cuartos de final.