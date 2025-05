David Pajares, portero del BM Caja Rural Zamora: "Queremos dar a la afición esa victoria que se merece para cerrar la liga"

David Pajares, portero del BM Caja Rural Zamora, afirmó este jueves que tanto él como su equipo encaran "felices" el final de la liga regular en Primera División. Un desenlace frente a BM Astillero en le que buscarán irse "con buenas sensaciones a la fase" y "dar al público un buen último partido", a la espera de confirmarse si los pistacho jugarán o no como locales la pelea por volver a División de Honor Plata.

"Estamos muy felices, la verdad. Llevamos varias semanas con una buena dinámica de trabajo. Creo que nos hemos quitado un buen peso de encima estando ya clasificados para la fase y, ahora estamos probando cosas nuevas", comentaba el portero, apuntando que el vestuario pistacho está ya "deseando que llegue ya el día, saber qué rivales tocan en la fase y deseando que llegue esa semana".

Si bien, todo el BM Caja Rural Zamora está enfocado en ascender, los pistacho tienen todavía pelean este fin de semana por algo: el liderato del Grupo B. Una objetivo que se tiene en cuenta, aunque en segundo plano. "Creo que hay que centrarse en mejorar para la fase, mejorar aspectos en los que todavía somos un poco débiles o que tenemos menos preparados, pero no descartamos el liderato. Todo puede pasar. Soria depende de sí mismo, pero si nosotros ganamos y Soria no lo hace, pues ahí debemos estar", razonaba Pajares, dejando intuir que los "Guerreros de Viriato" pelearán por acabar la liga con victoria pese a centrar sus esfuerzos en la fase.

En ese sentido, el guardameta expresó su deseo, y el del resto de sus compañeros, por hacer "un gran último partido en casa" como cierre de la liga. "Puede que sea el último partido en casa, por eso queremos irnos con buenas sensaciones y llegar de la mejor forma posible a la fase", aseguró, detallando: "también queremos dar al público ese último buen partido que se merecen después de toda la temporada animando".

Por último, a nivel individual, Parajes se mostró encantado con el papel que ha asumido en los últimos encuentros, siendo más protagonista bajo los palos del BM Caja Rural Zamora. "Estoy muy contento, la verdad. Tenía muchas ganas y el otro día, en el partido ante la Avilesina en casa, salí con esa ilusión. Me costó un poco meterme en partido, pero lo disfruté como hacía mucho que no disfrutaba en pista", comentó el zamorano. Un disfrute que espera poder vivir como local en la futura fase de ascenso, que le gustaría "se jugara en Zamora". "A mí me gustaría que se jugara aquí, siendo de casa. Es cierto que tienes más presión, pero creo que el factor público, el poder jugar en tu casa, puede darte ese puntito más que necesitas para ganar una fase", concluyó.