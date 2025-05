El CD Villaralbo vuelve al trabajo en "Los Barreros" con los deberes hechos y la ilusión de ganar ante su público

Aunque sea 1 de mayo, al CD Villaralbo le toca trabajar. El equipo de Chuchi Jorques retoma hoy (12.00 horas) la competición en Tercera RFEF y lo hace como local, en "Los Barreros", para medirse con un Atlético Bembibre que llega a tierras zamoranas con su permanencia todavía sin cerrar.

El CD Villaralbo, pese a no conseguir ganar en sus dos últimos partidos y encarar el choque de hoy tras caer ante la Arandina (2-0), está tranquilo. Sus 43 puntos a tres jornadas para el final son suficientes para no caer por debajo de la 15ª plaza al término de la competición. Sin embargo, no por ello saltará al césped dispuesto a "vaguear". Todo lo contrario, los azulones no ganan en casa desde el pasado 26 de enero, cuando derrotaron por 1-0 al Atlético Mansillés, y tienen ganas de celebrar con un triunfo su permanencia en la categoría.

Esa salvación será la que persiga el Atlético Bembibre, su rival; un conjunto que acude a "Los Barreros" tras ganar sus dos últimos partidos, un respiro de cara la recta final de liga. Los leoneses aspiran a alargar la racha, ya que con 37 puntos, si ganan se harían inalcanzables para sus vecinos del Atlético Mansillés (16º).