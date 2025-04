Jordan Walker, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Estamos felices por la permanencia, pero somos ambiciosos"

Jordan Walker, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este miércoles en rueda de prensa sentirse "muy contento" por haber alcanzado la permanencia para el conjunto zamorano en Primera FEB. Un logro "de todo el vestuario", al que ha "intentado ayudar lo máximo posible", pero que no sacia su ambición. Y es que, tanto él como el resto de jugadores ya están pensando en el partido del viernes ante Alega Cantabria y la posibilidad de luchar por entrar en el "play-off" de ascenso.

"Estoy muy contento por la permanencia, por supuesto. Para el equipo ha sido algo importante que superamos juntos, todos los jugadores, los aficionados... teníamos la sensación de poder conseguirlo y se hizo", comentó Walker sobre las emociones del vestuario azulón a día de hoy, afirmando que "a nivel particular" se siente "muy feliz". "Estoy feliz por estar aquí, nada más y nada menos que eso. Disfrutando de los logros que conseguimos e intentando seguir luchando hasta el final", apuntó.

En esos logros, Walker ha tenido un papel importante, un rol que se le había asignado desde la llegada y que, para muchos, ha cumplido con creces. Él mismo también lo siente así, destacando estar "satisfecho con la temporada" que hizo, "Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar en este equipo. No me trajeron aquí por ninguna razón, vine para ayudar al equipo y eso es lo que he tratado siempre que pase. Estoy satisfecho, aunque seguramente podría haberlo hecho mejor, porque siempre hay espacio para mejorar individualmente. Aun así, estoy muy satisfecho por este primer año en Zamora", comentó el jugador sobre su actuación este curso.

Walker, como buen deportista, señaló que si bien el objetivo de la temporada ya se ha conseguido, tanto él como el vestuario son "ambiciosos" y como buenos deportistas, aprovecharán para "seguir mejorando en este final de liga", en los dos partidos que restan. "Hay que seguir mejorando, descubriendo nuestras debilidades e intentando mejorar para poder terminar la temporada lo mejor que podamos y no parar aquí", destacó, dejando intuir que el Caja Rural CB Zamora ya ha festejado la permanencia y ahora se pone manos a la obra para intentar apurar sus opciones de "play-off".

En cuanto al futuro, si bien Walker aseguró sentirse muy contento en Zamora, no quiso desvelar si la afición podrá seguir disfrutando de él cuando pase el verano. "Vamos a terminar primero y, luego, veremos lo que pasa", indicó el jugador, poniendo la vista en los dos partidos que restan y, quién sabe, si en un play-off que sería histórico para su club.

La Hermandad Donantes de Sangre, presente en el partido del viernes

Por otra parte, y como siempre que el Caja Rural CB Zamora juega en casa, el encuentro del próximo viernes a las 20:15 horas en el Ángel Nieto servirá para dar visibilidad a una de las asociaciones cuya labor resulta imprescindible para Zamora. En este caso, será la Hermandad de Donantes de Sangre la invitada a un partido al que acude en "mala situación" y buscando ayuda para poder ejercer su labor.

"Esta oportunidad que nos brinda del CB Zamora nos viene genial, pues nos encontramos en una situación bastante mala. Los niveles de sangre ahora mismo son muy bajos, ya que la Semana Santa, los puentes y el apagón del lunes no han ayudado a poder contar con donaciones suficientes en los últimos días", comentaba Ana Isabel Pérez, haciendo un llamamiento "a todos, pero en especial a la gente joven, que pueda donar porque es algo para todos". "Necesitamos sangre, es imprescindible. Aunque seamos reiterativos al señalarlo siempre, sin la sangre se pararían los hospitales y las personas morirían", recordó, invitando a donar a todos aquellos que reúnan las condiciones para hacerlo, apuntando que "existen diversos puntos móviles, así como un punto fijo en el Hospital Rodríguez Chamorro abierto en las tardes de los miércoles y las mañanas de jueves y viernes", siendo "sencillo y satisfactorio" donar.