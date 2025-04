Héctor Rabanal, del Club Taekwondo Benavente, plata en el Open de España G-1

Héctor Rabanal, del Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor se alzó con la medalla de plata en categoría cadete -45 kilos del Open de España G-1 2025, competición disputada en La Nucia (Alicante) a la que acudieron más de mil deportistas de diversas nacionales. Un torneo que reunió a varios combinados nacionales y muchos de los talentos internacionales y que el club benaventano acabó como primer clasificado por equipos en categoría sénior.

La formación benaventana participó en tres categorías, destacando el éxito en cadetes de Héctor Rabanal, que perdió la final de -45 kilos contra el actual campeón de España, suerte que corrió en -41 kilos Pedro Rico antes de la lucha por las medallas. Además, Ignacio Ribera cedió en cuartos de final.

En categoría júnior llegó el resultado más amargo. Marcos López, actual campeón de España, tuvo mala fortuna en el cuadro y cayó en cuartos de final frente al búlgaro Mitkov, subcampeón mundial; además, tanto Bruno Rueda como Elvira Martínez se despidieron del torneo en primera ronda en sus respectivos pesos.

Por último, en categoría júnior, Marcos Baílez ganó al campeón suizo Llir Soulimani, si bien una mala caída en cuartos de final le dejó fuera ante el italiano Mattia Molin cuando ya rozaba las semifinales. Una mala fortuna que, unida a la de varios cruces desfavorables, dejó a la expedición benaventana sin más metales.

La medalla de Rabanal no fue la única con sello zamorano en la cita de La Nucia, pues el Club Zamorano de Taekwondo consiguió también traer un bronce a la provincia gracias al esfuerzo de Ainhoa García.

García, que tomó parte en la categoría cadete dentro del peso de -37 kilos, realizó cuatro combates excelentes para alcanzar las semifinales de esta cita con 24 países en liza. Una gran actuación que no pudo redondear alcanzando la gran final, cayendo ante la deportista que se alzó campeona, pero a la que acompañó en el podio ocupando el tercer escalón.

Además de este éxito, el club zamorano contó con buenas intervenciones de otros taekwondistas como Rodrigo Martín, que hizo dos muy buenos combates en -45 kilos; Carla Morales, que no tuvo fortuna en el sorteo del cuadro y perdió su primer envite en el cuadro de -52 kilos; y Zoe Ares, que participó en el peso de -68 kilos y cedió ante la campeona Bélgica en un ajustado combate.