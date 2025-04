Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora tras conseguir la permanencia en Primera FEB: "Estoy increíblemente orgulloso de mis jugadores"

Emocionado, pero sobre todo feliz. Saulo Hernández no ocultaba su satisfacción este domingo cuando su equipo ganaba a Tizona Burgos y certificaba matemáticamente la continuidad en Primera FEB, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. “Esta victoria significa la permanencia matemática en nuestra primera aparición en una categoría tan increíblemente complicada como es esta Primera FEB”, recordaba el entrenador zamorano quien quiso destacar lo “increíblemente orgulloso y contento que estoy por mis jugadores porque creo que no solo es que se hayan mantenido, sino que lo han hecho haciendo lo correcto, fuera y dentro de la pista, y actuando de una manera adecuada cada día. Es un privilegio ser su entrenador”, añadió el responsable de banquillo quien dejó claro que “está siendo un placer y estoy disfrutando cada día de entreno que estoy con ellos”.

En su primera intervención después del encuentro, Saulo admitía que tuvieron sus dudas en la configuración inicial de la plantilla, con mucha gente protagonizando su primera aparición en la categoría, incluido el cuerpo técnico, pero el tiempo les dio la razón. “Ante un rival que es uno de los más físicos de la liga, yo diría que rozando la agresividad o cruzando esa línea muchas veces cuando las cosas van mal, hemos soportado y aguantado los envites durante buena parte del partido y hemos conseguido sacar una victoria que además quiero dedicársela a Zaid porque ha aceptado el rol que yo le he dado como entrenador, ha aceptado las decisiones que yo he tomado, seguro que injustas muchas de ellas y en un partido como este ha mantenido al equipo y ha cuajado un partido extraordinario y me alegro muchísimo por él”.

Respecto al rival y al plan de partido, el responsable de banquillo del CBZ recordó que Tizona cuenta con una identidad muy marcada que está líder en varios apartados estadísticos de la competición, que corre extraordinariamente bien, cuenta con el mayor número de posesiones, carga el rebote defensivo, tira muchísimos triples con mucho acierto…, pero también, añadió, es el conjunto que más faltas comete y “no es fácil jugar con ese nivel de agresividad enfrente y especialmente en su casa y que los árbitros se acostumbren a él y permitan cosas que en otros partidos no se permiten ni por asomo y los jugadores se han mantenido firmes, han aguantado, con la excepción de Junior que se le cruzaron un poco los cables precisamente por esta agresividad”.

Con esta situación, el zamorano quiso hacer una reflexión tras una vida entera en el baloncesto y mostró su preocupación por estar permitiendo un nivel extremo de contacto y agresividad. “El aficionado se alegra un poco porque al final es un poco como el circo romano, que salgan allí 10 jugadores y que se peguen y además muestren su talento…, pero no dejan de ser personas. A mí me encantaría que diésemos un paso atrás en el baloncesto porque pienso que nos estamos un poco pasando y lo veo en todas las categorías. Yo tengo dos hijos pequeños jugando al baloncesto y lo que antes era falta ahora ni se piensa que sea falta y los partidos desde categorías muy pequeñitas se convierten en auténticas batallas campales porque estamos preparando a los niños para lo que viene. Si no los preparas en Alevín los van a preparar en Infantil y si no cuando lleguen a Cadete ya no van a saber qué hacer”.

Por último, habló de lo que supone para él esta permanencia en la segunda categoría del baloncesto español y se reconoció feliz experimentando una de las s sensaciones más bonitas de su vida al “poder emocionar a gente que quieres”. “A través del deporte y del baloncesto conseguir que en una vida que no nos suele dar muchas alegrías y que pasamos muchas veces por ella de manera plana en nuestros trabajos y en nuestra vida, esa sensación de que realmente haya mucha gente ahora mismo que en casa está muy contenta, mucho más contenta que hace tres horas, eso es fantástico”, concluyó.