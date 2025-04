El tren del play-off llega hoy al Ruta de la Plata con el Zamora CF - Celta B

La Primera RFEF alcanza su recta final y el Zamora CF encara estas últimas cinco jornadas con opciones reales de asaltar un play-off que ahora mismo tiene a tan solo tres puntos. La victoria de la pasada semana ante el Amorebieta (0-2) permitió que los rojiblancos recuperasen la confianza y se reencontraran con los triunfos, y ahora no pueden ponerse freno.

El "tren" para disputar de una posible fase de ascenso a Segunda División pasa esta tarde por el Ruta de la Plata y eso lo saben bien los de Juan Sabas que quieren aprovechar sus bazas, y la primera de ellas será sumar un +3 que no solo permita certificar la permanencia sino también desvelarse como serios candidatos a "todo". Enfrente, a partir de las 19.30 horas, estará el Celta Fortuna, un filial que ahora mismo tiene un punto menos que los zamoranos en su casillero y que se presenta a este encuentro con menos presión, aunque dispuesto a hacer valer la calidad de sus hombres que están cuajando una gran temporada y quieren seguir escalando posiciones. A este respecto, el entrenador de los zamoranos tiene claro lo que se va a encontrar, y no quiere repetir la versión ofrecida en la ida, un encuentro del que, tal y como confesó, salió decepcionado. "Los filiales son equipos con mucho talento, a los que se tiene que ganar a base de trabajo, paciencia y de poner mucha más intensidad que ellos", indicó el madrileño quien recordó cómo en la ida, el filial vigués, les ganó "con muy poquito".

Zamora CF- Celta B / LOZ

Convertido en un equipo "más maduro", el Zamora CF se presenta a este encuentro dispuesto a devolver a la afición el cariño que les ha brindado durante todos estos meses, mostrando un buen fútbol y sobre todo una actitud que permita a los aficionados salir orgullosos. "Queremos que vean un equipo valiente, atrevido y que ataque", puntualizó Sabas que para este choque recupera a Guille Macho, que cumplió ciclo de amonestaciones, y también al delantero Roni, que podrá volver a tener minutos sobre el verde tras superar una lesión.

No obstante, no se esperan demasiados cambios en el once inicial rojiblanco y si lo hay será puntual para mostrar la mejor cara en un encuentro que es clave para confirmar por lo que se va a luchar el próximo mes y medio.

"Día de la Escuela"

Además de por el encuentro del primer equipo, el Ruta de la Plata vivirá hoy domingo una jornada muy especial gracias al "Día de la Escuela". De este modo, durante el descanso del partido ante el Celta B se realizará la presentación oficial de todos los jugadores de las secciones inferiores, así como de las jugadoras del Amigos del Duero, y se realizará la foto oficial. No obstante, tal y como comunicaron desde la entidad del Duero, la celebración comenzará mucho antes del pitido inicial: desde las 16.00 horas, la afición podrá disfrutar de una fanzone con hinchables, música y zona de bebida, creando un ambiente festivo y familiar para todas las edades.

Desde el Zamora CF animan a todos a vivir este Día de la Escuela y a llenar las gradas del Ruta para apoyar al equipo en este importante encuentro y que la hinchada local vuelva a ser determinante en el resultado.