Juan Sabas, entrenador del Zamora: "Hay que seguir peleando, todavía es posible"

Juan Sabas, técnico del Zamora CF, señaló tras el empate ante el Celta Fortuna, que los suyos "no hicieron un buen partido", pero que sigue "agarrado" a la esperanza de luchar por ese play-off que se aleja.

El técnico indicó que, lógicamente, ambos conjuntos se pegaron "un tiro en el pie" con este empate, pero que "sabe peor" al Zamora CF porque "se puso por delante". "Era un partido complicado, tienen jugadores buenos y son un equipo valiente y que te presiona", razonó el madrileño, asegurando que si bien el cuadro rojiblanco no jugó bien, mantiene la esperanza. "Nosotros no hemos jugado bien, es la realidad. No ha sido nuestro mejor partido; nos ha faltado un poco de frescura, tener más la pelota y no tener tantos errores en transiciones. Pero, mientras hay vida, hay esperanza, y me voy a agarrar a ello. Estamos a cinco puntos y restan cuatro partidos. Si ganamos todos o ganamos tres, puede que nos dé. Así que, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas", comentó, señalando que "este partido o el inicio de liga, que está lastrando al grupo" empañan "la brillante temporada" que están haciendo los suyos.

Por otra parte, Sabas aseguró que al Zamora CF le faltó ayer "algo de veteranía" para cerrar el duelo. Un factor que echó de menos también en otros duelos. "Nos han marcado el empate en un saque de esquina a favor nuestro. Hay que aprender, tenemos que ser un equipo más veterano, más curtido. Ya queda poco, se acaba el partido, y tienes que saber tener la pelota y cerrar más las líneas", afirmó.