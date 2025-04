El Caja Rural CB Zamora, a por el "último paso" en Burgos

El Caja Rural CB Zamora puede asegurar esta tarde (18.00 horas) su presencia en Primera FEB, alcanzando así el objetivo de la temporada. Para ello, le basta con ganar al Grupo Ureta Tizona en su feudo. Un paso que, en función de otros resultados como los del duelo entre Alimerka Oviedo y Hestia Menorca, podría hasta ser innecesario. Sin embargo, ganar sería una bonita forma de completar el trayecto para los de Saulo Hernández, que no renuncian a redondear su excelente campaña alterando los planes burgaleses de "play-off".

La afición del Caja Rural CB Zamora pasó del estado de alarma tras la derrota ante el Real Valladolid a disfrutar de una tranquilidad casi absoluta al ver como los de Saulo Hernández ganaban al Hestia Menorca. Una calma que otorgan las matemáticas, cálculos que obligan a los isleños a no fallar hoy y que también ponían a los vallisoletanas y a Alega Cantabria contra la pared al inicio de jornada. A los zamoranos ya no solo les falta un triunfo y tienen tres oportunidades para lograrlo; sus rivales no tienen margen de error y, en una liga como Primera FEB, es una exigencia descomunal.

Por ello, en el Caja Rural CB Zamora se pone la vista en el juego, en Burgos y en ese Grupo Ureta Tizona que propondrá "un partido muy físico y rápido", buscando así evitar que los de Saulo Hernández celebran la salvación en su pista.

"No hace falta ser adivino para intuirlo", aseguraba Saulo Hernández días atrás ante ese supuesto guion para esta tarde, argumentando: "Tizona es el primer equipo en ritmo de la liga, está entre los que más triples tira, el que más puntos a favor tiene... es un rival frenético. Un equipo con velocidad de ejecución en todo".

El técnico zamorano recordó que, entre las virtudes burgalesas también está el poder en el rebote ofensivo y que eso "destrozó" a los suyos en el Ángel Nieto. "Nos cogieron veinteipico rebotes ofensivos", apuntó, señalando que es parte de "esa identidad claramente marcada que tienen, basada en intentar atacar más veces que el rival y generar ansiedad al oponente a la hora de jugar, tanto en defensa como en ataque". Una estrategia que da muy buenos resultados al bloque burgalés y que el Caja Rural CB Zamora aspira a tumbar para no andar dependiendo de terceros.

Un dato para creer en la victoria zamorana es la mala racha que experimenta su rival, con cinco derrotas consecutivas en las últimas jornadas. Sin embargo, Saulo Hernández desconfía de ese hecho, ya que muchas fueron ante varios de los miembros del "Big Six" liguero y, en sus propias palabras, "Tizona lleva toda la temporada siendo el séptimo mejor equipo de la liga". Además, esas derrotas pueden ser el combustible para una posible reacción burgalesa en busca del ascenso.

Con todo, Hernández no duda que "la ingente cantidad de trabajo que hay detrás del primer equipo" y lo "mucho que se ha luchado para llegar" hasta tocar la permanencia no serán hechos vacíos para el Caja Rural CB Zamora. La escuadra zamorana dará todo por zanjar su salvación y cumplir así lo que parecía un sueño meses atrás; buscará hacerlo en la primera de las tres ocasiones que tiene para ello. Y si no lo logra, se levantará con la misma idea el lunes.