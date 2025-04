El Caja Rural CB Zamora certifica la permanencia en Primera FEB

Objetivo cumplido, permanencia lograda. El Caja Rural CB Zamora logró este domingo confirmar su salvación en Primera FEB tras imponerse a un Grupo Ureta Tizona Burgos en derbi regional. El equipo de Saulo conseguía adelantarse al final del primer cuarto para ir poco a poco ampliando di ncias en el segundo y dejar sin recursos a los burgaleses, que no pusieron ya nunca en apuros el triunfo de los de zamoranos.

Se jugaban mucho los dos equipos en El Plantío. Los burgaleses necesitaban ganar para acabar con su mala racha de cinco derrotas consecutivas y no poner en peligro su puesto de play off, mientras que los zamoranos querían certificar su permanencia. Todos tenían mucho que perder y saltaron a la cancha algo timoratos, apostando por imponerse en defensa. Unos y otros trataban de impedir que el rival circulase el balón con comodidad. Costó ver las primeras canastas, aunque poco a poco unos y otros fueron asentándose y encontrando el camino. Ante la imposibilidad de penetrar en las zonas, el lanzamiento exterior tomó el protagonismo, con 3 triples consecutivos para cada equipo que dejaban el marcador en 13-13 (minuto 4). Fueron unos minutos locos, pero pronto volvieron a imponerse las defensas. Unos y otros fallaban ante el aro contrario durante unos compases caóticos, pero consiguieron recomponerse, aunque la igualdad seguía siendo máxima y las alternancias en el marcador fueron una constante hasta el final del primer cuarto, aunque una última canasta de Nikic permitía a los zamoranos llegar con una renta de tres puntos al minuto 10 (23-26). stancias en el segundo y dejar sin recursos a los burgaleses, que no pusieron ya nunca en apuros el triunfo de los de zamoranos.

Naspler protege el balón, este domingo ante Tizona. | ÁREA 11

Thiam apretaba el marcador de nuevo en el inicio del segundo cuarto, pero Caja Rural CB Zamora se mostraba más acertado en el rebote, apretaba en defensa y gracias a ello conseguía volver a escaparse con cinco puntos de renta (25-30, minuto 12). Lo intentaba Tizona Burgos, pero los de Salva Camps tenían problemas. Movía el banquillo el técnico local, que conseguía frenar a su rival, aunque los suyos seguían sin encontrar el aro contrario y los zamoranos acababan encontrando el acierto para poner una máxima de 8 puntos y obligar a Salva Camps a pedir tiempo muerto (25-33, minuto 13).

Grupo Ureta Tizona Burgos trataba de rehacerse desde atrás. Un triple de Parrado parecía meterles en el partido de nuevo, pero lo cierto era que los locales seguían fallando demasiado en ataque y los de Saulo Hernández conseguían elevar su renta hasta los 10 puntos (30-40). Pero cuando más difícil parecía la situación para el equipo local, tres tiros libres de Jordi Rodríguez y un triple de Caio Pacheco, gracias a un gran rebote en defensa de Simeunovic, daban vida de nuevo a los burgaleses (36-40). Restaban dos minutos y medio para el descanso, pero la reacción local no tuvo continuidad y Caja Rural Zamora aprovechó su mayor acierto para volver a abrir una pequeña brecha (38-47).

Ya en la segunda mitad del encuentro, seguía Tizona Burgos sin encontrar acierto en los lanzamientos de 2 y, aunque los triples de Parrado les mantenían en el partido, los zamoranos aguantaban bien en defensa para no dar aire a su rival mientras Hearts, muy acertado en la pintura, elevaba su renta hasta los 13 puntos en poco más de un minuto y medio (40-53). Paraba el partido Salva Camps, que movía el banquillo y encontraba en Caio Pacheco y Seoane la tabla de salvación que necesitaba. Grupo Ureta Tizona Burgos hacía la goma de nuevo y se colocaba a solo seis puntos mediado el tercer cuarto (51-57). Seguía intentándolo con todo el equipo local que, a 1´55 para el final del cuarto, obligaba a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto tras colocarse a solo 3 puntos (59-62). Conseguía el técnico de los zamoranos que los suyos recuperasen el control en defensa para asfixiar, de ahí al final del cuarto, el ataque de los burgaleses, mientras Round, con un triple, volvía a elevar la ventaja visitante (59-65). Ya en el último cuarto, Thiam se convertía en el faro ofensivo de los suyos ante un Caja Rural Zamora mucho más coral que, pese a los arreones de los locales, conseguía mantenerse por delante en el marcador hasta encontrar el momento, tras un error en ataque de su rival, para firmar un triple que le colocaba de nuevo con 10 puntos de renta a 3´44 del final (69-79).El tiempo se acababa y el CB Zamora saboreaba una victoria soñada y es que es equipo de Primera FEB.