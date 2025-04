Un amargo empate del Zamora CF ante el Celta B

El Zamora CF sumó un punto con sabor amargo en el Ruta de la Plata en un encuentro en el que se adelantó en el 71’ por mediación de José Carlos pero que el Celta B consiguió empatar en una contra poco después. Este empate aleja a los de Sabas del posible play-off y cayó como un jarro de agua fría en una parroquia local que llegó a la recta final del encuentro ilusionada con la opción de poder seguir soñando.

La realidad es que el equipo del Duero afrontaba este encuentro consciente de que estaban en juego muchas de las opciones de meterse de lleno en la pelea por la fase de ascenso, y no querían dejar pasar ese tren para continuar a 3 puntos del quinto clasificado. Para este choque Juan Sabas no sorprendió con su once inicial y junto a Fermín Sobrón en portería salieron de inicio Campabadal y Sergio Nieto en los laterales con Bolo y José Carlos en el centro de la defensa, para continuar con Clavería y Carlos Ramos en el centro del campo; Rufo Lucero y Tresaco en los extremos, y Kike Márquez y Pito Camacho como los hombres más adelantados de una escuadra local que quería “regalar” a los suyos una victoria con la que seguir soñando.

Enfrente estaba un filial del Celta con la temporada (casi) hecha, pero que desembarcó en el Ruta sin renunciar a nada, y eso lo demostró con un tempranero disparo que Fermín detuvo sin demasiados problemas, pero con el que los visitantes quisieron marcar el camino, hecho que reiteraron poco después con una gran internada y centro al que se volvió a adelantar el meta rojiblanco. Enfrente, los de Sabas tuvieron sus primeras opciones a balón parado con dos buenas faltas de las que no pudieron sacar petróleo, pero los minutos pasaban sin un dominador claro hasta que el Zamora pisó el acelerador y firmó dos grandes ocasiones que despertaron los aplausos del público, pero que ni Tresaco primero ni Kike Márquez después pudieron convertir en el 1-0.

El gol local estaba cerca y el mismo Tresaco, en estado de gracia, lo buscó con ahínco con una gran contra en la que hizo gala de su velocidad pero que no pudo culminar y a la que siguió un nuevo saque de esquina que tampoco tuvo recompensa. El equipo de Sabas estaba ya en su salsa sometiendo por momentos a un rival que también tenía balas en la recámara pero que se estaba estrellando con una enorme defensa zamorana, hasta el momento, exenta de fallos. Alcanzada la media hora, el intercambio de golpes en ambas áreas se repetía, pero volvía a faltar ese chispazo de talento con el que abrir la lata, aunque es cierto que los zamoranos no desfallecían y entraron en la recta final volcados sobre la portería rival, aunque quien tuvo la mejor oportunidad de adelantarse fue del Celta con un balón que pareció colarse en la portería rojiblanca pero que el meta no consideró.

El segundo tiempo también comenzó fuerte. Aunque el Zamora fue el primero enseñar dientes con una buena acción que Rufo no logró enganchar, la reacción viguesa fue temible con un chut de Garriel y después con una gran acción de González que dejó atrás a José Carlos con un doble sombrero y que encaró a Fermín, que pudo paliar la acción. Las espadas estaban en alto, y el ritmo era trepidante, pero se echaba en falta la determinación en área contraria. Con el avance del cronómetro el filial celeste fue ganando terreno hasta obligar a Juan Sabas a meter más oxígeno y piernas entre los suyos. La jugada salió y la entrada de Joel y Macho hizo incrementar la presión sobre la portería de Coke hasta que José Carlos pudo coronarse al colar hasta el fondo de la red un balón que puso Ramos y cabeceó Bolo previamente.

Lo más difícil, lo que había costado 71 minutos estaba hecho, y ahora no se podía dejar escapar. Movió ficha Fredi Álvarez en busca de una reacción de los suyos y, aunque el Zamora parecía tener el encuentro controlado, en una contra González puso el empate enmudeciendo al estadio. A pesar del golpe, el equipo trató de rehacerse y Joel a punto estuvo de lograrlo con dos disparos lejanos, aunque bien dirigidos.