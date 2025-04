Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "Hemos hecho nuestro mejor partido hoy"

Ricardo Vasconcelos se mostró muy satisfecho por el último encuentro liguero firmado por el Recoletas Zamora ante Azul Marino, en el que logró una gran victoria. Una actuación "necesaria" antes del play-off que catalogó como "el mejor partido de la temporada".

"Era muy necesario firmar un partido algo así. Hemos peleado por hacer un partido de 40 minutos a un alto nivel toda la temporada y, es verdad, que contra algún rival de los que están más abajo en la tabla habíamos podido hacerlo, pero no frente a equipos del "top" de la categoría. No lo habíamos logrado y hoy hemos conseguido jugar 40 minutos a un nivel siempre aceptable o muy bueno", analizó el técnico luso tras el choque, señalando que sus jugadoras "no tuvieron ningún minuto muy malo y eso es muy importante" de cara al play-off. "Las chicas trabajaron un montón, pelearon y lucharon para que saliera este partido y al fin se logró", indicó, señalando que "también con el apoyo de la tanta gente fue más fácil".

Vasconcelos no dudó en afirmar que, para él, Recoletas Zamora firmó ante Azul Marino su mejor partido de la liga. "Sí, el mejor, en el que se estuvo más sólido y se fue más eficiente. Además, con un gran ambiente en la grada. Fue el mejor partido que hemos hecho como local y conseguimos así terminar la liga como queríamos, con buenas sensaciones para afrontar un play-off que será muy duro".

En cuanto a esa fase de ascenso, Vasconcelos valoró a su rival (Domusa Teknik ISB) como "un oponente muy difícil". "Es un rival muy difícil y su pista es de las más complicadas de la liga. Todos los rivales han acabado allí sufriendo un montón, así que habrá que preparar muy bien ese partido. Sabemos que tienen mucha experiencia, que han ido bien en liga y que cuentan con una americana que hace muchos puntos en la pintura. Así que, hay que preparar bien el partido", opinó, destacando que para él "no hay un rival o mejor" de cara a los cruces por entrar en la Final Four.