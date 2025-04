Recoletas cierra la Liga contra un rival directo

El Recoletas Zamora disputará hoy un interesante partido frente a un rival directo en la lucha por la plaza de ascenso que resta por decidir, un Azulmarino que será un buen rival para preparar el primer cruce del play off que jugarán ambos rivales. El partido servirá además para decidir cuál de los dos rivales termina en el cuarto puesto y cual queda relegado al quinto, ya que actualmente se encuentran igualados a 20 victorias. Una victoria zamorana depararía, según está hoy la clasificación, como rival en el cruce de play off a Domusa vasco, mientras que el quinto se cruzaría con La Salle Melilla.

El equipo naranja quiere estar arropado por el mayor número de aficionados posible y para ello ha hecho coincidir este encuentro con el día de la cantera al que están invitadas todas las niñas de las categorías inferiores junto a sus familiares.

En el conjunto de Pepe Vázquez, María España Almendro regresa a la pista tras superar sus molestias musculares y la plantilla en su totalidad está disponible para la cita. El bando isleño pretende mantener la eficaz defensa que le permitió sumar un resultado positivo en el pasado duelo ante Al-Qázeres (63-53).

"El Recoletas Zamora destaca por ser un equipo muy coral. El contrincante es muy fiable en ambas zonas de la cancha. La solidez en el rebote, la paciencia en la organización de juego y la capacidad para alternar protagonistas en ataque de forma asidua convierten a las zamoranas en una plantilla muy completa", ha señalado el club mallorquín en su página web..

El entrenador gallego Pepe Vázquez, ex de Perfumerías Avenida, ha analizado la contienda ante los medios de comunicación argumentando que “estoy muy contento, llevamos tres sesiones con las 12 jugadoras profesionales; después del largo camino que hemos pasado con las lesiones, es motivo de alegría”, y añadió que “Zamora es un rival de la parte alta, un rival llamado a pelear el ascenso; es una buena toma de contacto para lo que nos viene, para las eliminatorias".

Pepe Vázquez ha conformado una plantilla muy potente en la que destaca sobre un altísimo nivel medio Kristina Rakovic, ex del Barça, con un gran rendimiento en el poste bajo. La montenegrina forma una potente pareja interior con la ex del Zamarat y titular indiscutible en la selección portuguesa con Ricardo Vasconcelos, Sofía Silva. Y enriquece el juego interior otra exnaranja como es Nogaye Lo que ha regresado a su tierra mallorquina tras varios años en la Liga Endesa. Gedna Capel, ex de Alqazeres en los dos últimos años, para poner la guinda a un magnífico cuarteto de jugadoras de la pintura.

El en puesto de base actúa una jugadora que ha estado mucho tiempo en el entorno del Zamarat, la venezolana Roselis Silva. Otra jugadora que conoce bien Ricardo Vasconcelos es María Joao Correia que ha dejado la Liga Endesa para jugar en el Azulmarino y es la jugadora con mejores estadísticas. Y la carga de experiencia del equipo en el perimetro se completa con María España.

El rival del Recoletas Zamarat de esta tarde ha completado una temporada un tanto irregular, con derrotas inesperadas como fueron la des Melilla (71-68 y 57-64), la de Barcelona (64-59) o Vega Lagunera (66-62), junto a otras más previsibles como las de Leganés (72-67 y 67-69), las de Unicaja (71-69 y 62-64) o Estepona (62-46). n