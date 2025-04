El CD Villaralbo rompe su racha ante la Arandina CF

El Villaralbo pierde por un resultado de 2-0, en un partido donde empezó mejor, pero que, a partir del primer tanto de los locales se fue diluyendo. A pesar de, ir por detrás en el marcador, el conjunto zamorano intentaría rehacerse del gol en contra, pero sin mucho éxito. Una expulsión de Manero en el minuto 68´ y el segundo gol de los locales un minuto después, condenaron al Villaralbo a la derrota. La Arandina fue superior a partir del primer gol y tuvo controlado el partido hasta el pitido final. Los visitantes se quedan en mitad de tabla, dejando casi sentenciada la permanencia. Por contra, los locales se afianzan en la tercera posición de la tabla, en puestos de play-off.

El CD Villaralbo visitaba la localidad de Aranda de Duero con el objetivo de volver a sumar de tres, tras un empate, para sellar matemáticamente la permanencia. Se situaba a doce puntos del descenso. Este ha sido el objetivo principal desde principio de temporada. Por contra, la Arandina buscaría la victoria, tras una serie de malos resultados y acercarse más el objetivo marcado, tras perder definitivamente el ascenso directo: el play-off de ascenso. La consecuencia de los tres puntos les haría subir a la tercera posición de la clasificación.

La primera parte empezaría muy igualada, con dos equipos yendo a por la victoria. El paso de los minutos, el Villaralbo se iría haciendo con el dominio de la posesión, pero sin crear ocasiones muy claras de gol. Aun así, el conjunto local tenía el control del balón y se defendía con él. Todo cambió en el minuto 20´ de encuentro. Cascajo sacaría de puerta, la defensa no realizaría un buen despeje y el balón le llegaría a Taoualy. Este, filtraría un pase desde el centro del campo a Pérez que le dejó solo ante el portero. Del Río salió para tapar espacio, pero el dorsal once de la Arandina definió a un costado. Este tanto avanzaría a los locales, tras un mal inicio. A partir de este momento, el conjunto de Aranda de Duero iba a tener una fase de dominio. Con el resultado a favor, tenían más comodidad. Esto provocó una oportunidad muy clara para ellos. Realizaron una presión alta y consiguieron provocar el error de la defensa del Villaralbo, pero el delantero estuvo lento y no consiguió materializar la ocasión. Del Río, hizo una buena intervención. La jugada fue un poco polémica porque un defensor también se tiró al suelo para detener el disparo y los jugadores reclamaban mano. El colegiado estaba muy cerca y no pitó nada.

Tras unos minutos más defensivos del Villaralbo, por la ofensiva de la Arandina, volvería a tener minutos de posesión. Esto se convertiría en una oportunidad para ellos. Una falta lanzada desde el lateral izquierdo, iba a ser rechazada por la defensa y el despeje caería al frontal del área, pero el disparo se iría muy alto. Llegando al minuto 35´ de encuentro, Sainz realizaría una muy buena acción individual, llegando a centrar al área pequeña, pero el remate se marcharía alto por encima de la portería defendida por Cascajo. Tres minutos después, llegaría la primera tarjeta del partido. El árbitro se la mostraría a De La Viuda por cortar una contra. El Villaralbo buscaba empatar el encuentro antes de llegar al descanso, pero no lo conseguía. Lo intentaría a través de un córner donde se encadenaría un posible penalti, pero el árbitro no señaló nada. Además, antes de llegar al descanso, Bamba se marcharía solo en una contra, pero Albin le hacía una falta, con la consecuencia de otra tarjeta amarilla en el encuentro. Con esta jugada acaba el primer acto. En cómputos generales, el Villaralbo había sido mejor, pero la Arandina supo aprovechar las ocasiones que tuvo y consiguió irse al término de los primeros 45´, por delante en el electrónico.

Segunda parte: Una expulsión determinante

La segunda parte estaría dominada por el conjunto visitante. Se sentían muy cómodos con el resultado a favor y tampoco veían acercamientos claros del Villaralbo. Estaban siendo minutos de mucha tranquilidad en el terreno de juego. La Arandina no tenía ninguna prisa en ir hacia adelante y el conjunto soriano no se veía con confianza para ir en busca del empate. Lo más destacado hasta el ecuador del segundo acto fue una falta lateral lanzada por Alonso, pero que se marchó muy desviada.

Todo cambió en el minuto 68´ de partido. Manero era expulsado con roja directa tras una entrada muy fea al rival. Estaba conduciendo el balón para salir de la presión de la Arandina y en un último control se le escapaba la pelota y se lanzó con los dos pies por delante, impactando los tacos en la zona tibial del jugador local. Una acción involuntaria, pero que fue muy dura. El colegiado no tuvo ningún tipo de duda en mostrar la tarjeta roja. El Villaralbo se quedaba con un menos a falta de más veinte minutos para acabar el encuentro. Dos minutos después de la expulsión, la Arandina pondría una falta lateral al segundo palo, donde Taoualy la pondría al área pequeña de cabeza y De Vicente anotaría de cabeza, el segundo gol para los locales. A partir de aquí, el conjunto zamorano bajaría los brazos y no tendría ninguna opción de recortar distancias. Estaba más cerca el 3-0, que el 2-1.

Con la entrada de Dango al campo, la Arandina recuperaba piernas frescas en la delantera. Así es que, estuvo a punto de anotar el tercer tanto, en el primer balón que tocaba. Chutaría desde la frontal del área, pero el disparo se le marcharía desviado por encima de la portería. A falta de dos minutos para llegar al minuto 90´, Hornero recibía una tarjeta amarilla, a causa de un error por falta de tensión. A priori, era una tarjeta más, pero cinco minutos después, recibiría la segunda tarjeta y se marcharía expulsado a falta de segundos para terminar el encuentro. La jugada de la falta había sido una disputa, donde el jugador local pisa al jugador del Villaralbo. El partido terminaría con dos expulsados, uno para cada equipo y con el resultado de 2-0 en el electrónico.