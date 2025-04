El BM Caja Rural Zamora se da un homenaje en La Robla

El BM Caja Rural Zamora no tuvo piedad de su rival, Ezequiel 4Valles La Robla, colista de la categoría en un encuentro que terminó con un elocuente 17-48 en el marcador y que sirvió, aunque fuera de poco, para que los pistacho pulieran detalles de cara a la futura fase de ascenso. El cuadro de Viriato, tras unos primeros compases de tanteo, se hizo pronto con el mando del partido, pasando por encima de los locales, que se fueron al descanso ya con 15 goles de desventaja. No levantó el pie del acelerador el equipo visitante en la segunda mitad, en la que aprovechó para probar cosas nuevas y seguir ampliando su renta.

Ezequiel 4Valles La Robla quería reivindicarse ante BM Caja Rural Zamora y salió a la pista tratando de apretar los dientes en defensa para cortar la intensidad ofensiva de su rival. Lo consiguió durante un par de minutos, los que tardó el cuadro de Viriato en entonarse y encontrar a Guillermo Medina que, con dos goles consecutivos, conseguía abrir la primera brecha en el luminoso cuando aún no se había cumplido el minuto 4 de partido (1-4).

No reaccionaba el equipo local, que aunque lo intentaba, se veía ya claramente superado por los zamoranos. El cuadro visitante apenas daba tregua al rival, con una buena presión en defensa y saliendo a la contra con mucha velocidad para coger una y otra vez desprevenida a la defensa de un rival cada vez más abatido. Paraba el partido el técnico de Ezequiel 4Valles La Robla antes del minuto 5, con 1-5 ya en el electrónico. A la vuelta, Mateo Palacios, que ya había anotado el 1-0, conseguía batir de nuevo la meta zamorana y daba un pequeño respiro a los suyos (2-5), pero su gol quedó en una anécdota ante la avalancha de juego de los visitantes, que no cesaba. La velocidad de circulación de balón de los de Viriato no daba opciones a su rival, y si a eso se le sumaba el acierto de Guillermo Medina, con dos nuevos tantos consecutivos, pocas opciones le quedaban a los locales (2-7, minuto 6).

Probaba le preparador local moviendo el banquillo, cambiando de defensa, pero nada funcionaba. Guillermo Medina golpeaba de nuevo, y Guillermo García se sumaba a la fiesta para poner el 2-9. Era el minuto 8 y no parecía que los zamoranos fuesen a tener rival ayer en La Robla. Lo paraba otra vez el preparador de los locales, que marcó jugada y consiguió que los suyos anotasen a la vuelta. Parecía que entraba en juego también la defensa local, que durante un par de minutos evitaba que los zamoranos ampliasen su renta. Ahora era el técnico visitante el que pedía tiempo muerto, a falta de 13,43 para el descanso, en un intento por desatascar el ataque de los suyos (5-12). Aparecía Ferreira a la vuelta para dar alas de nuevo a los suyos, que forzaban la exclusión de Mario Rodríguez y Mateo Palacios, con apenas 30 segundos de diferencia. Una doble superioridad de los zamoranos que les permitía colocar el 7-18 a falta todavía de cinco minutos para el descanso. Lo intentó con todo Ezequiel 4Valles La Robla en esos últimos cinco minutos volcándose por completo al ataque, lo que dio aún más ventaja a los visitantes, que castigaban cada error de su rival y elevaban su ventaja hasta los 15 goles de diferencia al final de esta primera mitad (9-24).

Una segunda mitad para afinar detalles

Poco quedaba por decir en el Municipal de La Robla, pero si alguien esperaba que BM Caja Rural Zamora levantase el pie del acelerador en la segunda mitad, se encontró justo lo contrario, con un equipo que salió como una exhalación a la cancha y firmó un parcial inicial de 0-5 para dejar claras sus intenciones. Nada le funcionaba a un Ezequiel 4Valles La Robla que lo único que pretendía ya era maquillar el resultado y salvar al menos algo de su imagen. Pero no lo consiguió. Los locales, muy débiles en defensa y con mucha precipitación en su juego ofensivo, seguían completamente a merced de un rival que no levantaba el pie del acelerador y que a 14 minutos del final ganaban ya de 26 goles.

Paraba el partido el técnico local, que quería sacar a los suyos del pozo, aunque poco conseguía ya ante un rival que, pese a que realizó numerosos cambios y se dedicó a probar cosas distintas, no bajó nunca el nivel. Una calidad en el juego que trató de pulir de cara a la fase de ascenso, teniendo su último ensayo el próximo fin de semana en el Ángel Nieto frente al Astillero cántabro.