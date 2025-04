Kevin Buckingham, jugador del Caja Rural CB Zamora: "El aspecto mental es clave en esta parte de la temporada"

Kevin Buckingham, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este viernes en rueda de prensa que si bien "el objetivo todavía no está cumplido" matemáticamente para los suyos, la permanencia está muy cerca y quiere "ganarla logrando el triunfo" que hace falta. Y si es este fin de semana, mejor, para disfrutar todavía más de un final de temporada que la plantilla azulona afronta "muy concentrada".

"En esta parte de la temporada creo que nadie está relajado. Esta semana es muy difícil y todavía hay tres partidos más en ocho días. No hay tiempo para relajarse y descansar, tienes que estar al cien por cien siempre. Especialmente nosotros", comentaba el americano, consciente de que el equipo "todavía no está salvado". "Matemáticamente, todavía no estamos salvados, aunque en este momento tenemos muchas oportunidades para quedarnos en la liga", subrayaba, dejando intuir que el Caja Rural CB Zamora tiene la intención de incrementar su casillero, y si es ante Tizona, mejor.

Buckingham es consciente de que el Caja Rural CB Zamora no tendría por qué ganar para salvarse, pero como todo buen deportista, lo prefiere. "Puede depender de los otros equipos, pero eso no es importante para nosotros. Faltan tres partidos y tenemos que seguir para ganar. El deporte, en este tramo de las temporadas, es muy divertido porque está en un momento en el que puedes perder, pero ganar al final; y también puedes ganar todos los partidos y no lograr tu objetivo. Nosotros no queremos perder", aseguraba el jugador, señalando que tanto él como sus compañeros harán todo lo posible por ganar y no depender del resto de rivales, destacando para ello que "el aspecto mental, en este momento, es muy importante".

"Podríamos ganar todos los partidos y no llegar al play-off, y eso estaría bien. Nosotros no queremos descender y lograrlo, sería una victoria para mí. Es el objetivo", insistió el americano, dispuesto a darlo todo en la recta final de temporada a la que llega "al 100%". "Nos encontramos muy bien físicamente, yo incluido. Mi espada está recuperada. Los entrenadores y fisios me han ayudado cada día con ejercicios y trabajo constante para recuperarme y me encuentro bien", aseguró, poniendo ya su vista en un Tizona al que no se midió en la primera vuelta.

El "20" del Caja Rural CB Zamora comentó sobre el próximo rival que se trata de un equipo "muy capaz de anotar puntos", que sobresale por "ser el mejor equipo a la hora de correr para tirar y anotar". "Espero un partido físico y muy rápido", auguró un Buckingham que quiere disfrutar con victorias este divertido final de temporada.