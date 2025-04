Juan Sabas: «Tenemos una oportunidad grandiosa»

El entrenador del Zamora CF, Juan Sabas, mantuvo ayer el tono de optimismo que ha adoptado una vez que el equipo ha amarrado prácticamente su salvación y remarcó que «después de la última victoria, más o menos tenemos encarrilado el objetivo de la temporada, y si ganas el domingo, tendremos 50 puntos y podremos pensar en cosas bonitas», y recordó que «nadie daba un duro por nosotros al principio de temporada de poder estar ahí, estábamos en todas las quinielas de los descensos, de cambios de entrenadores, pero aquí estamos y vamos a intentar pelearlo».

Por otra parte, Sabas piensa que sus jugadores, durante la semana «están en su mundo, no es un equipo que entrena muy bien, pero eso no me preocupa porque compiten muy bien. Hay veces que no me gusta la semana de trabajo, que ha faltado un poco de intensidad o de concentración, pero luego, el equipo es muy intenso, compite muy bien y la semana ha sido igual que otras, con más alegría porque hemos ganado. De todas formas, contra el Amorebieta hicimos cosas mal, fue un partido muy complicado en muchos aspectos. Sacamos la victoria sufriendo porque nadie se divierte aquí, hay que sufrir hasta el último minuto en todos los partidos. Pero hemos alejado a la gente de abajo, aunque están ganando algunos, y lo de arriba sigue igual de irregular. Vamos a intentar aprovecharnos de eso. Tenemos una oportunidad grandiosa para hacer cosas bonitas y vamos a agarrarnos a un clavo ardiendo. Es una gran oportunidad la que tenemos».

Sabas cree que el mal partido realizado en Vigo no debe condicionar este nuevo porque queda muy lejos y todo ha cambiado desde entonces: «Vigo está muy lejos, aunque es uno de los partidos que más me decepcionó el equipo a nivel ofensivo. Jugamos en su campo durante 20 minutos, les presionamos muy bien, pero a partir de ahí cogieron ellos la manija y no estuvimos muy brillante. Nos ganaron con muy poquito». n