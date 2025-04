Félix Mojón: "Los partidos que faltan nos servirán como test"

El jugador zamorano del BM Zamora Caja Rural Carlos López recordó que al equipo le quedan todavía dos partidos de Liga por delante y van a ser "el mejor test para ver cómo llegamos a la fase. Llegamos contentos después de las últimas victorias, descansados tras la Semana Santa, y a tope con ganas de que llegue la fase".

Después de la semana de parón, llega el último clasificado, el primer rival tras asegurar la clasificación para la fase de ascenso y Carlos López cree que "será un partido más, nos quedan dos y aunque ya estemos clasificados, servirán para probarnos cómo vamos a llegar, poder matizar los errores y llegar a la fase con los deberes hechos".

Por su parte, Félix Mojón, entrenador pistacho, habló ante los medios de comunicación para explicar que estos partidos serán "un test, vamos probando entre semana, trabajando cosas que no hemos podido ver durante el año, tenemos que prepararnos físicamente, y los partidos serán la evaluación para ver cómo vamos: si vamos en el buen camino o no. Pero lo importante es el día a día, el test del fin de semana será un entrenamiento más con marcador, y en el día a día sí que estamos contentos. Antes de vacaciones tuvimos cinco sesiones y ahora hemos vuelto y entrenado los días festivos. No vamos a parar porque tenemos que aumentar el volúmen de trabajo, también en el gimnasio, porque hay que prepararse física, técnica y mentalmente. En ese sentido todo va viento en popa, los jugadores notan la falta de presión, yo mismo lo noto, y ese optimismo se traslada al campo a los jugadores", añadió el entrenador del BM Zamora que prepara intensamente el partido contra La Robla. n