Eva Barrios gana el Campeonato de España de Maratón Corto

La zamorana Eva Barrios (Durius Kayak) consiguió la victoria este viernes en el Campeonato de España, una victoria que le dará la plaza para competir en el Campeonato de Europa que se disputará en Portugal. Barrios logró una apurada victoria frente a otra de las grandes maratonianas españolas como es Irati Osa que sólo cedió en 8 décimas en la meta después de recorrer los 3.000 metros de la prueba que se disputa en el lago de Banyoles (Girona). A mucha distancia terminaron otras buenas fondistas como son la catalana Aurora Figueras y la gallega Ángela Baulde, que se retiró.

Eva Barrios volverá a competir este sábado en la distancia larga en el Campeonato de España de K1 sobre 26 kilómetros y tendrá como principales rivales a Irati Osa, a la veterana Amaia Osaba o a la gallega Tania Álvarez. La representación zamorana en el fin de semana maratoniano se completará con Javier Pedruelo (K1 senior), Spas Dimitrov y Sergio Pereda (K1 Sub 23 y K2 Sub 23), Marcos Antúnez (C1 Sub 23), Javier Lozano, Marcos Prieto, Marcos Diego e Iker Coca (K1 cadete), Ainnare García, María Hernández (K1 cadete), Yolanda García y Sheila Santiago (K2 senior).