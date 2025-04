Eduard Campabadal: «Estamos donde queríamos»

El jugador del Zamora CF Eduard Campabadal aseguró ayer en rueda de prensa previa al partido contra el Celta Turista que «estamos donde queríamos, donde soñábamos al principio de temporada: dependiendo de nosotros mismos para hacer cosas bonitas. Con el objetivo principal practicamente amarrado, sólo nos queda mirar hacia arriba y disfrutar para ver si el camino acaba siendo precioso o no». El carrilero catalán añadió que el equipo, «cada partido lo ha afrontado como una opción de ganar y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Como otras veces he dicho, cuando empezamos tan terriblemente mal, lo que nos sacó de abajo fue mirar hacia el siguiente partido y ver que nosotros habíamos trabajado bien para conseguir los puntos. Y creo que hemos afrontado así cada jornada. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo para poder terminar un poquito más arriba».

Campabadal no quiere echar cuentas para entrar en el play off de ascenso porque «cada vez que echamos cuentas, los resultados te sorprenden, y acabas con la jornada igual. La cuenta es jugar este fin de semana contra el Celta, intentar ganarles y después, cuando quede una jornada o dos, ya veremos lo que toca hacer». A estas alturas de temporada, el jugador rojiblanco no cree que el equipo acuse el lógico desgaste físico o mental: «Todo va conectado y si a nivel mental tienes esta motivación de poder llegar a soñar con el play off, eso refuerza nuestras energías y hace que físicamente estemos mejor de lo que, seguramente, toque a estas alturas de la temporada. Hemos trabajado bien, llegamos en buen momento y estamos en un buen punto para conseguir lo que soñamos». n