El CB Zamora debe conseguir otro triunfo para estar tranquilo

El CB Zamora no puede cantar todavía victoria en su lucha por conseguir la permanencia por primera vez pese a que el triunfo de este domingo contra el Hestia Menorca parece casi definitivo. El conjunto blanquiazul se impuso a un rival cuyo entrenador, Javier Zamora, reconoció que “estamos dolidos por la derrota y la situación, pero le debemos todo nuestro esfuerzo a la afición y estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo”.

Fue una jornada de gran alegría en las filas zamoranas, un enorme paso hacia adelante para alcanzar el objetivo, pero todavía no se pueden relajar los de Saulo Hernández que se encuentran a dos victorias del tercero por la cola que marca el descenso, el Alega Cantabria. Y restan todavía tres rivales por llegar; Tizona en Burgos, Cantabria y Alimerka, tres rivales de cuidado que además se juegan mucho, especialmente Cantabria que tiene el basket average a favor con el CBZ con el 89-71 de la primera vuelta que esperemos no sea necesario ejecutar. Ganar a Tizona en Burgos resultará muy difícil y más pensando que los burgaleses se juegan su participación en el play off de ascenso, y la marcha del Alimerka en esta recta final de la temporada es imparable y depender de ellos en la última jornada sería arriesgadísimo pensando además que tienen las mismas 12 victorias que el CBZ. Así pues, el partido contra Cantabria en el Ángel Nieto podría ser el definitivo siempre que ganasen los zamoranos.

En todo caso, para que Cantabria se salvase tendrían que pasar muchas cosas: deberían ganar dos partidos y que Zamora no sumase en las tres jornadas. Los cántabros reciben a Ourense, viajan a Zamora y finalizarán recibiendo a Cartagena, un calendario final que no es de los peores que podría tener.

Pero con diez victorias, igualados a Cantabria, están Valladolid y Hestia Menorca, dos equipos que tienen todas las papeletas para ser ellos los que entren en el sorteo de la plaza de descenso que han dejado Morón y Castelló.

Valladolid recibe a Cartagena, y tendrá un difícil viaje a Ourense, mientras Hestia Menorca juega en Oviedo este fin de semana pero luego recibirá al San Pablo ya ascendido, y la jornada final puede ser decisiva ya que Valladolid y Menorca se enfrentarán en la capital pucelana. n