El juzgado archiva la investigación por los insultos a Vinicius en el Barça-Madrid de la temporada pasada

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha archivado la investigación abierta contra dos seguidores del Barcelona, de 19 y 29 años, por presuntamente gritar "puto mono, puto mono" y otros insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius cuando fue sustituido en los últimos instantes del partido contra el club azulgrana celebrado el 28 de octubre de 2023, la temporada pasada.

En su resolución, la juez recuerda que la libertad de expresión es punible cuando se constata un ataque a conciencia a los derechos fundamentales. En este caso, remarca que Vinicius ni escuchó ni entendió los posibles insultos desde la grada, tal y como él mismo explicó en su declaración judicial del pasado enero. Además, el auto de archivo indica que existe jurisprudencia del Supremo que exigen reiteración de los insultos racistas, afectación en las víctimas, un efecto público y consecuencias de estas descalificaciones para que sea delito.

Sin embargo, el juzgado ha deducido testimonio de los insultos recibidos por Vinicius para remitirlo a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AITND), un organismo creado por la Ley 15/2022 para garantizar y promover estos derechos, además de actuar contra la marginación o la exclusión que los ciudadanos en España puedan vivir en su día a día.

Esta autoridad puede velar por la normativa de igualdad de trato, realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa. En este sentido, se podría instar a una sanción a las personas que presuntamente insultaron a Vinicius si se probase que lo descalificaron durante el partido celebrado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Recurso del Real Madrid

Tanto La Liga como el Real Madrid que están personados en este procedimiento como acusaciones han anunciado que presentarán un recurso contra el archivo del procedimiento. Hace unas semanas, la Fiscalía ya pidió el cierre de la investigación al considerar que no existía delito de lesión de la dignidad ni de trato degradante en la actuación de los acusados. Uno de ellos declaró en el juzgado que no dijo "puto mono" (según Vinicius "mono tonto"), sino "mucho morro" pero en referencia al cuarto árbitro, al que reclamó una tarjeta amarilla para el jugador blanco.

"Las acciones denunciadas no dieron lugar a la interrupción o suspensión del partido, no fueron ejecutadas de forma coral, no se produjo el 'efecto llamada' en el público, no consta que ninguno de los investigados pertenezca a un grupo radical o extremistas, y no fueron unidas a otros delitos", señaló el fiscal.

El jugador se encaró con la grada y su entrenador Carlo Ancelotti le instó a entrar en el vestuario. Fue entonces cuando se escucharon "insultos racistas", según La Liga y por eso presentó una denuncia ante la Fiscalía que inició una investigación. Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Delitos de Odio de la Comisaria General de Información revisaron todas las imágenes del partido y hablaron con varios testigos.

De esta forma, los Mossos identificaron a dos seguidores de 19 y 29 años y a un menor de edad, que tiene abierta una causa en el juzgado de Menores, por supuestamente gritar "puto mono, puto mono" y otros insultos racistas a Vinicius Jr. Ahora la causa se ha archivado al no poder determinar si los sospechosos cometieron estas descalificaciones ni tuvieron afectación tanto en el transcurso del partido como en el propio jugador.