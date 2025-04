Carlos Rodríguez: "Cuando jugamos así es muy difícil pararnos"

El CB Zamora vivió ayer uno de los momentos cumbre de la temporada en el partido en el que consiguió el que, nadie duda, será la victoria de la salvación y de la permanencia un año más en Primera FEB. Y el Ángel Nieto vivió un ambiente insuperable con un lleno casi total que tiene mayor mérito pensando que Menorca no aportó aficionados al aforo, como sí hicieron muchos otros equipos visitantes durante la Liga.

La afición desplegó una gran bandera de Zamora en la grada. / LOZ

Y Saulo Hernández supo reconocer la trascendencia de los momentos vividos en la mañana de este miércoles festivo, y por ello invitó a su equipo técnico a que comparecieran ellos en la rueda de prensa tras el partido, para trasladarles el protagonismo que habitualmente asume él ante la prensa.

Pese a todo, Hernández Bris reconoció que esta victoria "significa dar un paso importante aunque pase lo que pase esta jornada, no estamos salvados, pero significa que continuará esto que veis aquí, que cada vez más gente sienta este proyecto, significa que esto se mantenga y es emocionante para mi".

De esta forma, fue su ayudante Carlos Rodríguez quien analizó el encuentro señalando que "ha pasado un poco lo que esperábamos que pudiera pasar. Menorca es un equipo muy físico, llevamos estos días de preparación hablado de lo que nos hizo daño en el partido de la primera vuelta y de lo que nos podría hacer daño hoy. Y creo que se ha notado un cambio importante respecto al partido jugado allí y hemos conseguido que todo el mundo se metiera en lo que queríamos. Al final, nos hemos mantenido bien dentro del partido y una vez que recuperamos nuestra chispa, encontrándonos cómodos y corriendo, ahí ya logramos entrar en el partido y ponernos por delante. Cuando estamos así, es muy difícil pararnos, porque estamos juntos y todo el mundo se siente cómodo".

El técnico del CB Zamora reconoció que el equipo no estuvo a tope durante la primera parte y fue fundamental el paso por vestuarios en el descanso: "La gente estaba muy agarrotada en ataque y defensa, tuvimos que aclara cosas, que todo el mundo se centrase y que había que pasarlo bien jugando".

Roberto González, que entrenó al equipo cuando Saulo Hernández era un joven jugador, también intervino para explicar que "yo sé lo que disfruto y lo que disfruta la gente y eso no se paga con dinero. Ver el pabellón así y la gente disfrutando, sintiendo cada canasta y cada rebote, y viendo como llega al alma de la gente cada error arbitral, cuando todo acaba bien, simplemente hay que sacar una sonrisa y ya está". El entrenador vallisoletano que acumula un brillante currículo y que ha optado por echar una mano en la dirección del CB Zamora, citó a un entrenador del que también fue ayudante que le decía "tú no tienes que tomar nota de nada, tienes que llevar el partido como si fueras el entrenador": "Y cuando yo estoy en el banquillo con Saulo, intento decirle lo que pasa por mi cabeza como si yo fuera el entrenador. Sé que eso no es vinculante pero se lo tengo que decir todo. Luego él hará lo que crea en cada momento. Yo no vengo a todos los entrenamientos, pero los días que vengo, analizo cómo veo al equipo, lo que vamos haciendo, veo al rival, comento lo que Saulo quiera comentar conmigo, y procuro ser un amigo que está cerca de él y le echa una mano".

Y añadió que "nunca he tenido que reprenderle, él sí debe hacerlo conmigo siempre que lo crea oportuno". González también aseguró que "no puedo decir nada de Saulo que no sepáis. Le conozco hace más de veinte años, cuando era él un crío, ahora es un superprofesional, es la misma persona pero con más años. Siempre ha sido una buenísima persona, que lo vive más que nadie, que cuando vsotros sufrís por algo, él lo sufre más, y que cuando a alguien le parece algo mal, a él todavía le parece más. Todo lo que está haciendo él y su familia en Zamora es para disfrutar y se lo agradecemos, porque tenemos la suerte de poder estar aquí". n