Adrijana Knezevic, jugadora del Recoletas Zamora: "Creo en el equipo, estoy segura que podemos"

Adrijana Knezevic, jugadora del Recoletas Zamora, aseguró este jueves en rueda de prensa que la intención del conjunto naranja este sábado es terminar la liga "con buenas sensaciones" y , si es posible, con una victoria sobre Azul Marino. Un rival que es "perfecto" para que la escuadra de Vasconcelos prepare el play-off de ascenso, pero a la par "un rival directo y muy duro" que superar en pista.

"Este es el último partido de liga regular y creo que Azul Marino es un rival perfecto para nosotras", aseguraba la exterior, apuntando: "a nosotras jugar contra un equipo que esté último o no se juegue nada a estas alturas no nos vendría mejor que jugar contra Azul Marino, que nos dará un feedback útil de cara al play-off". Knezevic no dudaba en afirmar que las insulares son "un rival directo, que tiene el mismo objetivo" que Recoletas Zamora y que, por eso, es el oponente ideal para "intentar mejorar las cosas que no se hicieron tan bien frente en partidos anteriores frente a Leganés o Mijas".

En ese apartado, la capitana del Recoletas Zamora destacó que las naranjas han estado "trabajando mucho para preparar el partido, pero también pensando en el play-off" y que lo han hecho con la idea de "hacer menos errores, porque errores siempre va a haber", y demostrarse a sí mismas que son "capaces de competir y ganar". "Allí nos ganaron, pero no hicimos mal partido. Podemos ganarlas aquí", aseveró Knezevic, asegurando que este será "un partido chulo" de ver y disfrutar en el pabellón porque "estará la cantera", invitando así a la afición a que "venga a apoyar al equipo, porque se necesita de todos en esta parte de la temporada".

Por lo que respecta al futuro play-off y a las posibles cuentas para encarar un rival u otro, la jugadora aseguró que poco importa eso para el vestuario naranja. "No le damos vueltas al cruce, eso es una tarea para algunos entrenadores. Nosotras no calculamos si hay que ganar o perder para tener un rival u otro, ni el staff lo hace. Nosotras lo que buscamos es acabar la fase regular con buenas sensaciones porque lo más importante está muy cerca", razonó, explicando: "para nosotras no es tan importante contra quién nos vamos a enfrentar, porque sabemos que sea el equipo que sea, será un buen oponente. Lo que queremos es terminar con buenas sensaciones, con la certeza de que podemos competir, ganar y entrar en la fase de ascenso".

Por último, Knezevic destacó que, a nivel individual, este final de temporada está siendo "una etapa dura" para ella. "No puedo participar dentro de pista, no puedo jugar y estoy intentando recuperarme como sea. Es duro ver todo desde el banquillo, pero me siento parte del equipo e intento ayudarlo como puedo. Siempre me siento parte del grupo porque tanto el staff como las jugadoras me ayudan y me apoyan en todo momento", comentó, concluyendo: "es por ello que estoy intentando aportar toda la energía positiva que puedo desde donde estoy. Porque, cuando las cosas no van como se espera, el grupo se puede beneficiar de ese apoyo y de la experiencia que puedo tener, sobre todo las jugadoras más jóvenes. Yo creo que podemos, creo en el equipo y en el staff".