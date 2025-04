Tebas responde a Flick por los horarios: "Le recuerdo que se puede quejar a la UEFA"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha contestado a las quejas del entrenador del Barça, Hansi Flick, por el horario de su partido de la semana que viene contra el Valladolid, una designación que el preparador azulgrana tachó de "chiste".

"A Flick le recuerdo que se puede quejar a la UEFA. ¿Por qué las ligas nacionales somos siempre las culpables con este tema?", ha preguntado Tebas durante la presentación del informe económico de LaLiga en la temporada 2023/24, en la que se recoge que la competición ha recuperado su nivel de ingresos previo a la pandemia por el covid.

Flick se había quejado de que el Barça-Valladolid se dispute a las 21.00 horas del sábado de la semana que viene, dado que su equipo tendrá que afrontar la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Inter, en Milán, el martes siguiente.

"Que pregunten a la UEFA"

"Me parece un chiste que nos pongan a las nueve de la noche. ¿Por qué no las dos de la tarde o a la seis? Me gustaría ver a la persona que decide los horarios. Los responsables de esto no tiene ni idea de lo que significa para los jugadores llegar a casa a las tres o las cuatro de la mañana y acostarse a las cinco", protestó Flick.

"Que pregunten a la UEFA por qué la eliminatoria se juega un miércoles y un martes. Podrían jugarse las dos semifinales el mismo día, una a las 19.00 y otra a las 21.00. Que le pregunten por qué no cambian, no sé por qué siempre se mira a Tebas", ha insistido el presidente de LaLiga.

Tebas se ha ofrecido a "explicarle nuestro trabajo a quien quiera, estamos abiertos", defendiendo que protegen los intereses de "42 clubes" a la hora de asignar los horarios de los partidos.