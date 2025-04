Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Hay presión, pero es relativa"

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este lunes en rueda de prensa que tanto él como sus compañeros sienten "presión" tras perder el pasado sábado, pero que es "relativa" y tiene más que ver con "el trabajo y la afición detrás del club" que con el hecho de ver como la lucha por la permanencia se iguala.

El británico señaló que la derrota contra el Real Valladolid del pasado sábado "duele", pero que no hay tiempo para lamentaciones en el vestuario azulón. "La derrota contra Valladolid duele. Era un partido difícil y teníamos sensación de tenerlo controlado, pero se escapó", comentó el jugador, asegurando: "lo mejor que podemos hacer para pasar página lo antes posible es tener un partido así de cerca, este miércoles, así no hay tiempo para pensar más en ese partido, y prepararnos para sacar adelante porque, ahora, ya no podemos cambiar lo que hemos hecho".

Round comentó que la escuadra zamorana tratará de "dar un poco más" este miércoles, pero que no por ello el equipo siente una gran presión tras caer en Valladolid. "Hay presión, pero todo es relativo. Hay presión porque sabemos lo que hay detrás de este club, toda esa gente que está trabajando y toda esa afición que nos apoya y son importantes para nosotros. Sin embargo, hay que recordar lo que es presión real, más teniendo a Cruz Roja aquí hoy que cuida de personas vulnerables y hacen un trabajo que podría considerarse realmente importante. Nosotros jugamos a baloncesto y somos afortunados de tener esa oportunidad cada fin de semana o dos veces por semana. Es siempre un privilegio, y aunque hay presión por intentar hacerlo bien, no podemos olvidar que es un juego, es un deporte y, si hemos decidido dedicar nuestra vida a ello, no es porque estemos obligados", comentó el exterior.

Por otra parte, ante el poco tiempo para recuperar sensaciones tras el partido del sábado, Round aseguró que si bien "habrá que trabajar para el partido ante Hestia Menorca", la realidad es que "a estas alturas de la temporada, la mayoría de la preparación está hecha" y no pesa tanto jugar dos partidos casi seguidos. "Hemos trabajado mucho durante muchos meses para llegar a estos partidos y, aunque siempre hay que preparar los partidos, mucho ya está hecho. Es difícil cambiar en una semana tu forma de jugar; puedes trabajar táctica y técnicamente, prepararte más específicamente para frenar a Menorca, un equipo que tiene un estilo muy físico y muy intenso que te va a exigir mucho, pero gran parte está hecha", razonó, señalando que "la preparación mental para lo que viene, es quizá lo más importante".

En esa línea, Round no dudó en afirmar que ese trabajo se deja notar en el vídeo, revisando el anterior partido ante los insulares que abrió la temporada para el Caja Rural CB Zamora. "Hemos cambiado muchísimo. Vi ayer aquel encuentro y somos casi irreconocibles", afirmó, indicando: "recuerdo que, cuando acabó el partido, Saulo nos dijo que íbamos a mejorar y no volveríamos a tener así un partido en todo el curso. Ahora, con todo lo que aprendimos y trabajamos, está claro que somos mucho mejores y tenemos más claro lo que tenemos que hacer para competir y ganar partidos".

Colaboración con Cruz Roja

Por otra parte, y como siempre que el CB Caja Rural Zamora ejerce como local, la rueda de prensa tuvo como protagonista a una entidad cuya labor es capital para Zamora con la que el club colaborará durante el encuentro. En este caso, Cruz Roja, a la que "todo el mundo conoce", pero de la que muchos desconocen sus proyectos, como bien apuntó su secretario provincial José Carlos Vidal.

"Somos una organización con 160 años de historia y siempre parece que todo el mundo nos conoce, pero lo cierto es que no todos están al tanto de nuestros proyectos. Por ello, es importante agradecer este tipo de iniciativas que nos permitirán dar información sobre nuestras actividades, así como desarrollar una de ellas durante el encuentro", apuntó Vidal, señalando que nuevamente Cruz Roja estará allí presente para prestar servicio preventivo con una ambulancia.

Vidal recordó que Cruz Roja realizó el año pasado cerca de 6.000 atenciones y que logró hacerlo gracias a los 1.200 voluntarios que colaboran con la institución en toda la provincia, así como a empresas y colaboradores que la entidad tiene. "Son casi 5.000 socios y más de 60 empresas los que apoyan a Cruz Roja y sus cuotas son las que nos permiten financiar todos los proyectos que se llevan a cabo en las diferentes áreas en las que trabajamos", señaló el secretario provincial, afirmando que habrá una mesa informativa en el pabellón durante la disputa del encuentro del miércoles buscando ampliar ese apoyo para poder atender a más personas vulnerables. Un acercamiento que, además, se llevará a cabo durante el inicio del "Sorteo de Oro", un proyecto ya consolidado y que es de gran importancia para la financiación de la entidad.