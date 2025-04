Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Estoy contento solo con el resultado, hay que seguir mejorando"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, reconocía en rueda de prensa tras el 0-2 de los suyos ante el SD Amorebieta, que le costó al cuadro rojiblanco sacar adelante el duelo ante el colista y afirmaba que "lo de hoy no ha sido nada cómodo. Amorebieta nos lo ha puesto muy difícil y sin duda la jugada clave del encuentro ha sido la mano de Fermín para evitar que el penalti subiese al marcador y se convirtiese en el 1-1. Seguramente, sin esa acción, a lo mejor hubiésemos perdido".

Aprovechaba el técnico del Zamora para lamentar las críticas que ha recibido el equipo y él mismo y señalaba: "soy entrenador del Zamora, hay que apoyarme. Los cambios los hago yo y lo que no se puede es echar mierda. Quitando el primer mes de competición estamos currando como animales y yo no soy el enemigo".

Preguntado sobre la novedad de Carlos Gutiérrez en el once, insistía Sabas en que "defiende muy bien, pero como puede ser otro jugador otro día, lo que hay que hacer es apoyarlo. Estamos haciendo un "campañón" y la gente que viene al Ruta de la Plata nos tiene que apoyar, a todos, no señalar a nadie y no dar tanta caña, porque últimamente solo encuentro críticas".

Respecto al encuentro de ayer, el técnico del Zamora reconocía estar "contento hoy solo estoy con el resultado porque debemos mejorar en fútbol y en intensidad defensiva", y aseguraba:"que quede claro que yo no me cargo a nadie, si no que simplemente busco lo mejor ante cada rival. Tenemos jugadores determinantes arriba, pero hoy el césped estaba muy alto, hemos pasado nuestros apuros, a veces nuestra presión no ha sido lo suficientemente buena e incluso nos ha pesado el cuero en algún momento aunque hemos sabido sufrir".

Respecto a la situación del equipo en la tabla y los 47 puntos que dejan prácticamente sentenciada la permanencia, Sabas declaraba: "nosotros debemos pensar en ganar el próximo partido y entonces si más o menos certificaríamos la salvación, pero debemos seguir soñando también con entrar en el play off. Esta temporada hay irregularidad, está muy igualada, y se puede intentar, tenemos un buen equipo, un buen bloque y somos de los equipos que menos goles ha recibido esta temporada".