El InterSala Zamora rechaza cualquier acto racista

El InterSala Zamora ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el Xobe FS sobre el presunto insulto racista que recibió supuestamente uno de sus jugadores a 2´22 del final del partido del pasado sábado (9-2). El incidente fue reflejado en el acta del encuentro donde los árbitros narran que "tras una serie de jugadas conflictivas, un jugador nos indica que le han llamado "puto negro" pero ningún miembro del equipo arbitral lo escucha". Los árbitros aplicaron el primer nivel del protocolo antiracismo ya que el ambiente se estaba caldeando con enfrentamientos entre ambos equipos y amonestaron a varios jugadores del equipo gallego que invadieron la zona del banquillo zamorano. El Xobe amenazó con retirarse pero decidió finalmente quedarse en el campo, no seguir jugando y dejar correr el reloj hasta el final del tiempo reglamentario . El Comité de Competición será quien tome una decisión definitiva sobre estos incidentes ante los que el InterSala Zamora decidió ayer emitir un comunicado en el que "rechaza y condena en todo momento cualquier acto de descalificación o insulto que tenga lugar en nuestro deporte, bien por razón de raza, sexo, orientación sexual, religión, o por cualquier otro motivo que derive en menosprecio hacia otro compañero de profesión, ya sean jugadores, técnicos, directivos o árbitros". En el escrito reflejado en las redes sociales del club, el InterSala Zamora añade que "todos los clubes debemos tomar conciencia y ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista reconociendo que no siempre es fácil, máxime si no hay precedentes, para poder controlar situaciones que puedan surgir en deportes de equipo, con el fin evitar que ocurran hechos como el acontecido en la tarde de ayer, independientemente de que pudiese haber indicios, intentos o hechos reales en la situación que se originó en los últimos instantes del encuentro disputado en el Pabellón de la Diputación". Y finaliza el comunicado: "Debemos de remar en la misma dirección para salvaguardar el respeto entre todos los que formamos este gran deporte".n