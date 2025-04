Judith Forca, oro olímpico en waterpolo: "Queda mucho para que la gente entienda que puedes ser madre y volver a jugar"

Pionera. Judith Forca (Sabadell, 1996) ha sido la primera waterpolista profesional española en quedarse embarazada en la historia del deporte. En 2024. Muchos son los miedos y las dudas, pero el deseo de ser madre la llevó a tomar la decisión después de colgarse la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos en París. Ahora, intenta también allanar el camino para todas las que seguirán su estela.

-¿Cuándo tomaron la decisión?

-Llevaba años hablando con mi pareja que queríamos formar una familia, pero mi nivel deportivo y el sueño del oro olímpico estaba en mi cabeza muy presente. Lo hablamos antes de los Juegos y no era nada definitivo. Pero cuando terminaron los JJOO y cómo fueron, decidimos. Es un gran paso, y tienes que hablar y pensar muchas cosas. No es fácil para una mujer deportista. Lo tuvimos claro y llegó muy pronto.

-En poco menos de un mes después de los JJOO se quedó embarazada.

-El 6 de septiembre el test dio positivo y los Juegos de París terminaron el 13 de agosto. Fue muy rápido. Yo tenía muchas ganas, no te lo negaré. La oportunidad llegó y estoy muy contenta. En el 2024 cumplí mi sueño a nivel deportivo y también a nivel personal. Me va a marcar toda la vida.

-¿Tuvo miedo de que su carrera deportiva terminara o que fuera diferente por todo lo que implica ser madre?

-Fue muy difícil, porque no sabes cómo gestionar todo eso. A mí me pasó y es verdad que yo tenía que parar tres meses por un problema en la espalda. Pero gestionar cómo lo dices, cómo lo haces de la mejor manera… No había ninguna waterpolista que lo hubiese hecho antes para saber qué pasos son los mejores. Y para mí fue un momento muy bonito porque quería dar la noticia, pero a la vez muy duro porque quería hacerlo de la mejor manera. Quería esperar, porque al principio no era nada seguro, quería que mi familia se enterara por mí, pero también mi club y mi selección. Y ese momento de gestionarlo todo fue muy difícil.

-Mucho ruido mental constante.

-Sí, mucho. Al final no tienes una pauta de cómo se tiene que hacer. Es gestionarlo día a día y ver cómo puedes hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, al final salió bien. Estoy contenta, pero me quité un peso de encima porque fue duro.

-A estas alturas, están siendo pioneras en cosas como ésta. ¿Qué le parece?

-A veces me preguntan: ¿No te molesta que te hagan entrevistas sobre este tema? Por un lado, claro que me molesta. No me gusta nada porque al final es algo que debería estar normalizado. Debería ser normal que una mujer deportista quiera ser madre y quiera volver. Pero, por otro lado, es luchar por nosotras, y seguir adelante y hacerlo a mi manera, para que las siguientes que quieran hacerlo lo tengan más fácil.

-La gente aún se sorprende cuando ven a una deportista que va a ser madre y no piensa en su retirada.

-Cuando lo hice público te das cuenta de muchas cosas. La gente me decía: 'Enhorabuena, vas a ser madre. ¿Y cuándo te retiras?'. Y me preguntaban cosas así y yo pensaba: 'Ostras, no'. Hay que normalizar mucho esto y luchar para que la gente entienda que puedes ser madre y volver a jugar. Me retiraré cuando yo quiera o cuando lo decida.

-Es una lucha constante y común entre las deportistas.

-Hay que luchar por nosotras, porque al final no tendrías ni que tener miedo ni que ser valiente, sino que tendría que estar normalizado. Y que tengas el apoyo que te mereces. No porque ahora quieras ser madre, te quiten las becas o no quieran renovarte el contrato. Hasta ahora no había pasado en el waterpolo y tenemos que luchar y gestionarlo de la mejor manera. Tanto por nosotras como por las que vendrán.

-Hemos evolucionado como sociedad, pero aún no es suficiente.

-Sí que es verdad que antes era más difícil. Lo vemos en Ona Carbonell, que ha luchado mucho por la maternidad, por la conciliación, y esto nos ayuda a todas a dar el paso. No es fácil, nada fácil. Pero al final, hay que decirlo: tenemos que ser valientes y seguir adelante.

-¿Se pone en duda su valía como profesionales por ser madre?

-En todo momento. Te dicen: ¿Y si no vuelves al mismo nivel? Son preguntas por las que te dices: 'No volveré a ser la misma, eso seguro. Seré madre. Y a lo mejor rindo menos o rindo más'. Eso no lo sabré hasta que vuelva. Son preguntas que muestran que la sociedad todavía tiene mucho que mejorar en el tema de la mujer.

-¿Le han metido más miedos de los que tenía con esas preguntas?

-Al final me da igual lo que digan, porque lo tenía tan claro y tenía tantas ganas que dije: 'Digan lo que digan, me da igual'. ¿Cuándo volverás a jugar? ¿Jugarás en el mejor equipo como el Sabadell? No lo sé, no sé donde jugaré. Pero no por eso dejaré de hacer lo que quiero, que es ser madre.

-¿Cómo afrontó el hablar con el club y la selección?

-Era la primera vez que una waterpolista se quedaba embarazada. Fue difícil. Se lo dije primero a mi familia, porque no sabía por dónde se podía filtrar la información y quería que mi familia lo supiera antes. Luego hablé con el club y la selección y fue superbien, la verdad. Fue un alivio. Salí de esas conversaciones tranquila. Fue un alivio, pero es cierto que los días anteriores fueron de nervios, esperando que saliera bien. Es difícil de gestionar y tienes que decirlo muy pronto, aunque tal vez no quieras hacerlo tan pronto. Pero es un deporte de contacto, de equipo, y tienes que decirlo en cuanto lo sabes.

-Nunca ha estado tanto tiempo fuera del agua. ¿Cómo lo lleva?

-Lo echo de menos y tengo ganas de entrenar. Llevo 20 años rodeada de esto, y se nota. Terminé los Juegos Olímpicos en mi mejor forma física y fue un cambio brutal, porque nunca había estado tanto tiempo sin entrenar. Y también noto mucho el cambio físico.

-¿Ha notado que falta información?

-Más que información, creo que faltan personas especializadas en nuestros entrenamientos durante el embarazo. Personas que puedan apoyarnos en el momento de decidir qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué momentos se puede hacer una cosa y en cuáles otra.

-La parte económica es una de sus inquietudes.

-Pero por parte del club y de la selección, en cuanto a contratos y becas, superbien. Este año se me acaba el contrato con el club y no sé qué pasará, pero lo tenía tan claro que quería ser madre, que dije: 'Bueno, pasará lo que tenga que pasar'. Pero no por eso voy a dejar de hacer lo que quiero. Cuando yo doy el paso de quedarme embarazada, todo esto me lo tengo que replantear. Tengo que tener previsto todo lo que puede pasar. Pero bueno, al final, lo que tira más es mi sueño, mi sueño era hacerlo en ese momento.

-¿El objetivo son los siguientes Juegos de Los Angeles?

-Totalmente. Me haría mucha ilusión y quiero llegar. Ahora es el momento de ser padres. Mi sueño es ir a Los Angeles. Y mi hija también.