El Zamora CF de play-off, a examen ante el Ourense

El Zamora CF está en su mejor momento, en su punto. Los rojiblancos, después de un mes de marzo muy positivo, se han ganado a pulso la licencia para soñar con todo y disfrutar más que nunca del fútbol y de lo que queda de una temporada en la que, ya no se esconden, no se renuncia a nada. A falta de ocho de jornadas para que concluya la competición regular, el equipo afronta esta recta final de curso en puestos de play-off (quintos) y con 44 puntos en su casillero o, lo que es lo mismo, con la permanencia prácticamente sellada, y siendo el equipo menos goleado, algo que también es clave siendo, además, un plantel al que le gusta practicar un fútbol muy ofensivo. Llegados a esta realidad, nadie en el Ruta de la Plata quiere echar el freno y esta tarde buscarán otros 3 puntos para seguir en los puestos privilegiados de la tabla, aunque no será fácil.

Los de Juan Sabas se desplazarán para medir fuerzas con un rival directo que, al igual que ellos, atraviesa un buen momento y que les pondrá las cosas difíciles, el Ourense CF. Ante este inminente reto (18.00 horas en O Couto) el entrenador del Zamora CF confesó que sus pupilos (y todos en general) están con la moral por las nubes, pero "hay cero euforias". "Tenemos que saber gestionar ese tipo de emociones porque en el deporte vas sacando pecho y te lo meten para dentro enseguida. Estamos haciendo una buena temporada y hasta ahora la satisfacción personal y profesional es grande porque casi tienes el objetivo prioritario al alcance de la mano y estos últimos resultados te dan la posibilidad de meterte en los puestos de arriba, y vamos a intentar que no nos saquen de ahí", avanzó el míster que también recordó las dificultades de la categoría y la gran igualdad que existe entre los equipos.

Posible once del Zamora CF / LOZ

Así, con la gran victoria ante el Unionistas de Salamanca (1-0) celebrada y digerida, toca pensar en el Ourense tras una semana de trabajo positiva en la que han estado centrados en el rival gallego, ahora mismo noveno, pero con 42 puntos, solo dos menos que los zamoranos. "Nosotros podemos trabajar todos los enfoques que te da un partido de fútbol, pero hay que saber que el rival existe y tiene futbolistas con talento. Nosotros vamos con los deberes hechos para hacer un encuentro serio, responsable y lo mejor posible", insistió el madrileño quien resaltó que otro de sus propósitos como equipo será que la afición, tanto la desplazada como la que se quede en Zamora, se sienta orgullosa de la "defensa a ultranza que vamos a hacer del escudo y la camiseta".

Sobre el rival

Sobre su inminente oponente, Sabas confesó que son conscientes de que el rival viene "de atrás hacia arriba como una flecha ascendente", y puso en valor la calidad de los futbolistas del cuadro orensano (entre los que se encuentran el exrojiblanco Raúl Prada), además de recordar que "juegan en su campo y que la igualdad en la categoría es muy grande. Vamos con toda la humildad y con el trabajo bien preparado para poder contrarrestar sus fórmulas y poder ganar nosotros el partido".

Pendientes de la evolución de algunos de los jugadores, no se esperan demasiados cambios respecto al último once, aunque alguno puntual sí se prevé como puede ser la vuelta de Márquez, aunque todo se verá esta tarde.

