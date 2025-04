Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Si tengo que perder, que sea así"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, quiso empezar su intervención pospartido felicitando al San Pablo Burgos “especialmente a su staff técnico, porque creo que son absolutos merecedores no de esta victoria, sino de la trayectoria en la competición”, y es que son líderes y claros aspirantes al ascenso. “Hay veces que se puede ser líder y arrasar, como se está arrasando, simplemente por el talento de los jugadores y hay otras veces como esta que va acompañado de jugar muy bien a baloncesto, en ataque y en defensa, y me gustaría que subiesen porque creo que se lo están mereciendo y están haciendo un fantástico trabajo”, apuntó el zamorano.

Además, centrados en los suyos, Hernández aseguró que había felicitado a los jugadores tras el choque y lo argumentó explicando que “si antes del partido nos preguntan qué sensación vamos a tener en un partido en el que hacemos 20 pérdidas, concedemos 16 rebotes ofensivos y el equipo contrario hace 15 de 33 en triples, creo que todos apostarían por una derrota de 30 o de 40 puntos para arriba y yo creo que el equipo, una cosa que tiene muy interiorizada, nunca baja los brazos, siempre hace lo correcto independientemente de que no tengamos el día o que el otro equipo nos esté demostrando que son superiores. Esa es una identidad que los jugadores han ganado a pulso y les honra”.

Saulo Hernández insistió en que ya sabían que la única oportunidad de mantenerse en esta categoría era luchar cada partido y cada minuto, independientemente del marcador, porque “si vamos a mirar el marcador y vamos a pensar que los de enfrente nos están ganando y que son mejores, habríamos perdido muchos más partidos de los que hemos perdido. Yo creo que ese carácter y esa manera de encarar un encuentro de baloncesto, entendiendo que, aunque tú lo estés haciendo bien, el contrario lo puede hacer mejor, es lo que nos ha dado alguna victoria, aunque solo sea por resiliencia y yo por eso felicito jugadores, aunque pueda sonar raro en un partido en el que pierdes de 16, pero creo que hay maneras y maneras de perder y a mí personalmente me gusta que sea de esta manera”.

En concreto, y preguntado sobre él, Hernández se refirió al trabajo realizado por Toni Naspler y recordó que “es muy buen jugador de baloncesto y está acostumbrado desde pequeñito a jugar en este tipo de escenarios, está acostumbrado a jugar a buen nivel y que, aunque no haya estado acertado de cara al tiro, siempre cumple. Aunque personalicemos en él, creo que todo el mundo ha cumplido, aun cometiendo errores y lo que es más difícil, aun siendo consciente de que lo estás cometiendo. Hay veces que si no eres consciente de que lo estás cometiendo, digamos que esa ignorancia te empuja a seguir haciendo las cosas bien, pero esa frustración de saber que has cometido un error, que estás delante de 10.000 personas, que el equipo contrario juega muy bien, que te va ganando y que aun así seas capaz de decir bueno, lo que pasó ya pasó, ahora vamos a seguir jugando y a seguir dando la cara, pues es lo que a día de hoy en la clasificación hace que estemos salvados y a lo que nos tenemos que agarrar estas 6 próximas jornadas para intentar sacar alguna victoria más que certifique la permanencia”, concluyó.