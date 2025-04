Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora tras caer en Leganés: "Empezando el partido con un primer cuarto así, es imposible ganar"

Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora, afirmó tras el encuentro frente al líder, TSN Leganés, que su conjunto tenía "casi imposible ganar el partido tras el primer cuarto". Un parcial que, según apuntó, "condenó al grupo durante el resto del encuentro".

"Empezando como empezamos el encuentro es casi imposible que pudiéramos ganarlo", aseguró el portugués, explicando: "si a un equipo como Leganés le das esos primeros cinco minutos que tuvimos y empiezas con una desventaja de seis o siete puntos, que luego llega a ser de quince... no hace falta imaginar que es difícil casi imposible ganar, porque aunque intentes remontar, se trata del primer clasificado".

"El primer cuarto, que acabó 23-8, nos condenó durante el resto del partido. Es verdad que los tres siguientes cuartos jugamos bastante bien a nivel defensivo, diría que hasta espectacular durante algunos momentos, pero ya no es suficiente. Por momentos, faltó la energía y la fuerza para poder ganar; y eso es porque te sale del cuerpo intentar remontar. Te pasa factura poder dejar a un equipo en menos de un punto por minuto a lo largo de la segunda parte", analizó Vasconcelos, destacando: "los partidos hay que sacarlos con cuarenta minutos de consistencia y nosotras, desgraciadamente, no tenemos todavía esa capacidad".

Según el técnico, el duelo deja una lectura clara: "El inicio fue bastante malo y nos lastró todo el partido. Eso debe hacernos entender que, frente a equipos como Leganés (primero), la pelea con la gente que está arriba en la tabla, requiere de no conceder cinco minutos al rival. Ya hemos visto hoy que, no estar durante esos cinco minutos en pista son suficientes ante este tipo de equipos para no poder remontar después".

Así pues, Vasconcelos afirmó que el Recoletas Zamora deberá "seguir trabajando" y entender que "la vergüenza de primer cuarto" no debe repetirse y la línea a seguir es "la segunda parte que se hizo, mostrando un nivel con el que puedes ganar a un equipo como el líder".