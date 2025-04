Mbappé: "No me imagino un Real Madrid sin Vinicius"

Kylian Mbappé ha concedido su primera entrevista como jugador del Real Madrid, al programa El Objetivo de La Sexta, en la que ha hablado de su desembarco en el club blanco y sus primeros meses en el club de Chamartín. El delantero comenzó revelando dónde arrancó su admiración por el Real Madrid: "Yo empecé a admirar el Real Madrid por Zidane. Era fan de Zizou, y él llegó aquí con los 'Galácticos'. Es el mejor club del mundo. Luego vino la llegada de Cristiano, mi otro ídolo. Yo seguía todos los partidos del Real Madrid, incluso siendo ya futbolista profesional, porque es el club más grande del mundo. Era un sueño que luego fue un objetivo y ahora es una realidad".

Los mensajes con Florentino

Kylian habló del proceso de su fichaje por los blancos, que provocó varias tentativas de Florentino Pérez, durante siete años. "No fue fácil, pero la verdad es que con el presi yo he tenido siempre una buena relación, porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le dije que me quedaba en París", ha explicado el futbolista. Mbappé también ha revelado que el presidente madridista "siempre ha tenido cariño y buenos mensajes para mí, eso cuenta mucho. Pero también para mi familia, que es muy importante para mí. Son diferencias que se marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mí, y eso para mí es muy importante. Por eso tengo un gran respeto por él", ha subrayado Mbappé, que siempre le dice a Florentino "que voy a dar el máximo por el club y por él también, para que los madridistas sean felices".

El francés habló de su infancia: "Era un niño normal que jugaba con sus amigos al fútbol. ¿Tenía talento? Seguro, pero era un niño que iba al colegio y cometía mis errores. Pero al final lo más importante fue el fútbol siempre. Al final me han pasado cosas que no esperaba que me pasasen en la vida. Yo solo esperaba ser un buen jugador y ahora lo intento manejar de la mejor manera posible. A veces lo haces bien y otras, no. Cada uno tiene su historia de vida".

Sobre su día a día en España, el francés contaba que "al final estoy muy centrado en el fútbol. Tenemos partido cada tres días y el calendario ahora es impresionante. Tenemos muchos partidos y la verdad que no tenemos tiempo para otras cosas si queremos hacerlo bien. Intento descubrir la ciudad de Madrid, la cultura española, la comida... Paso a paso, pero soy un poco mejor en la cultura española. La gente es muy amable, muy abierta con los otros. Soy francés, no español, pero siento el cariño de la gente y eso es una cosa muy buena. Intento tener la vida más normal posible porque antes de ser futbolista del Madrid soy un chico normal". También reveló que "soy muy curioso y me gusta aprender cosas. Me siento bien,, feliz de estar aquí. Descubrir un nuevo país, una nueva cultura y me lo estoy pasando bien en España. La comida no está mal. Intento descubrir un poco de todo, el jamón... No cocina. Si cocino tú no puedes comer".

El francés ha hablado también de la figura de Fayna, su madre, muy criticada en algunos ámbitos del fútbol: "Mi madre hace muchas cosas importantes para mí. La gente tenía una imagen dura de ella por varias cosas. En el mundo del fútbol la gente no quiere chicas y mucha gente no lo veía bien. No es mi agente, es mi madre. Solo quiere lo mejor para mí. Y cuando ella ha defendido algo siempre me ha preguntado qué quería y ha luchado por eso. Mis padres han sido muy importantes para hacer mi camino. Ella no ha sido dura conmigo, se trata de educar a tus hijos. Sé que quería lo mejor para mí. Con mi padre hablo más de fútbol, con mi madre hablo más de la vida, de lo humano. Pero las decisiones al final son mías".

Racismo, política, depresión...

El madridista también se pronunció sobre los brotes de racismo que se viven en el fútbol: "El racismo es una cosa de la vida, no del fútbol. Y lo tenemos que parar con acciones. La gente que hace las reglas del fútbol puede cambiar las cosas. Los jugadores son más solidarios que antes, pero cuando vemos lo que pasa, no es suficiente. El fútbol ahora es mejor, pero no suficiente. Nosotros somos famosos y nos cuidan, pero cuando le pasa a un niño que está solo en la escuela, hay que ayudarles y decirles que no están solos. Yo he tenido mucha suerte de tener gente que me cuida y ahora estoy del otro lado y tengo que ayudar a los niños con mi Fundación. Esto se hace, no se habla de ello. Hay que aprender a vivir todos juntos. No puedo cambiar el mundo, pero intento hacerlo mejor".

Mbappé nunca se ha mordido la lengua a la hora de posicionarse sobre el racismo y los movimientos de ultraderecha, algo que justificaba así: "Cuando hablaba de esto en mi país mucha gente me decía que por qué hablaba de esto. Soy un hombre normal, que da mi opinión con los valores que tengo y que pienso que son buenos para mí y para el mundo. No tengo miedo a dar mi opinión. Y si cometo un error, pediré perdón. También entiendo a los deportistas que no quieren hablar. Yo puedo entender opiniones diferentes cuando me explican las cosas. Y sobre los que te gritan o pasan... es la vida".

También se animó a hablar sobre la salud mental, porque alguna vez se ha comentado que ha atravesado una depresión: "Conozco a personas que tienen el problema de la depresión. Esto es un problema serio, porque hay gente que sufre y tenemos que entenderlo y ayudarles. Nosotros somos humanos y hay personas que tienen problemas para gestionar esto. Antes de ser futbolistas somos humanos y tenemos nuestros problemas. La gente ahora no tiene miedo de contarlo ahora y se entiende mejor. Cuando dije que había tocado fondo, lo dije de manera deportiva. Nunca dije que había sufrido nada mental porque tengo mucho respeto por la gente que tiene estos problemas y no quiero jugar con esto".

Reveló que no se acerca a las redes, pero que sí afectan a quienes le rodean: "No miro las redes, me da igual. Es más difícil proteger a los que te rodean porque nosotros estamos en una burbuja, pero a la gente que te rodea es más difícil protegerla y les duele y les afecta. Nosotros sabemos lo que puede pasar al entrar al campo, en lo bueno y en lo malo. Y ellos no soportan la presión como nosotros porque el jugador eres tú".

Sobre Ancelotti comentó que "sabe cuando tiene que ser padre, jefe, amigo o entrenador... Es un entrenador de leyenda que ha hecho historia y quiere seguir haciéndola". Respecto a Vinicius apuntó que "la relación es muy buena. La gente quiere hablar de nosotros. No me imagino un Real Madrid sin Vinicius porque yo vine aquí con la idea de jugar con él y con los otros. La gente espera más de nosotros y es normal, pero creo que jugamos bien juntos". Y también se pronunció sobre las declaraciones de Cristiano sobre su posición como delantero o caído a banda: "En el fútbol tiene que haber debate. Cristiano sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo también puedo hacerlo. Es una cuestión de conectar. Es un debate de fútbol, pero no existe para mí".

Mbappé no esquivó una pregunta sobre el dinero afirmando que "no tengo problemas para hablar de dinero, pero hay cosas más importantes que el dinero y jugar en el Real Madrid lo era para mí. Solo quería cumplir el sueño de jugar aquí en el Bernabéu, marcar goles y ser feliz. Es el mejor equipo del mundo, tiene un aura que otros no tienen. Es un sueño que disfruto cada día. Yo quería ser feliz y es lo que estoy siendo". Y concluyó afirmando "se me ve en la cara cuando estoy feliz y cuando no. Y ahora estoy muy feliz".